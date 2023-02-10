В 2022 году приток денежных переводов в Кыргызстан превысил $2,9 млрд

За прошлый год в Кыргызстан из-за рубежа по системам денежных переводов поступило 2 миллиарда 928,19 миллиона долларов США. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По сравнению с 2021 годом объем поступлений вырос на 6,2 процента. Тогда из других стран в Кыргызстан было переведено 2 миллиарда 756,24 миллиона долларов.

Основная часть поступивших денег в прошлом году была отправлена из России - 2 миллиарда 780,15 миллиона долларов, что составляет почти 95 процентов. Из Казахстана поступило 9,49 миллиона долларов и 4,28 миллиона из других стран СНГ.

Из стран дальнего зарубежья физлица перевели 134,18 миллиона долларов. Из них:

• 54,94 миллиона долларов поступило из США (рост на 27 процентов);

• 12,91 миллиона - из Турции (рост в 16 раз);

• 6,03 миллиона - из Великобритании (рост в 5,5 раза);

• 4,7 миллиона - из Германии (рост в 5,2 раза);

• 55,58 миллиона - из других стран дальнего зарубежья (рост в 4,7 раза).