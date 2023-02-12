Председатель кабмина посетил завод по первичной обработке шерсти

Акылбек Жапаров посетил предприятие по первичной обработке шерсти "Энесай групп" в Аламединском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе ознакомления было отмечено, что производственная мощность завода составляет 7000-8000 кг готовой продукции.

Глава кабмина отметил, что поддержка ответственных предприятий одна из приоритетных направлений работы кабинета министров и выразил готовность оказать содействие в дальнейшем продвижении продукции, выпускаемой на предприятии.

Также он добавил, что малым предприятиям, которые нуждаются в запуске продукции, государство обеспечить выдачу кредитов через государственные банки по гибким условиям и процентам.

На территории предприятия есть химическая сырьевая лаборатория, которая проводит контроль качества выпускаемой продукции и его соответствие технологическим требованиям.