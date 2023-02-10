Юная бишкекчанка отдала все свои деньги из копилки на помощь Турции

Юная бишкечанка отдала свои деньги из копилки в помощь пострадавшим в землетрясении в Турции. Об этом редакции vb.kg сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

12-летняя Адылова Айман принесла деньги из своей копилки прямо в посольство Турции в Кыргызстане. Девочка учиться в одной из частных школ Бишкека и музыкальной школе имени Шубина.

Как сообщила ее мама Ленаркуль vb.kg, девочка копила эти деньги на школьные принадлежности. Увидев трагические новости про Турцию, малышка решила отнести накопленную сумму в турецкое посольство.

"Мы гордимся таким решением дочери", - говорит Ленаркуль.