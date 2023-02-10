Задержан член преступной группы, который взламывал украденные телефоны

В Бишкеке преступная группа взламывала украденные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, пресечена деятельность преступной группы занимающейся взломом похищенных мобильных телефонов и путем не санкционированного доступа к чужой охраняемой информации и электронным документам, в информационную систему или сетей электросвязи, что влечет за собой уничтожение, блокирование, изменение информации, содержимого в устройствах, которые были добыты преступным путем, то есть занимаются разблокировкой "iCloud", "Mi account", "Google account" и транспортировкой вещественных доказательств (похищенных телефонов) на территорию Республики Казахстан, а также в Российскую Федерацию. Тем, самым организовав интернациональную преступную группу.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье 205 (кража), 222 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый К.Н. 1991 года рождения. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1.

В рамках уголовного дела были проведены ряд следственных действия, в ходе которых были изъяты 132 штук мобильных телефонов, планшеты в количестве 2 штук, ID паспорт в количестве 13 единиц, 2 военных билета, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других участников данной преступной группы. Расследование продолжается.