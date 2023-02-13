Без воды нет еды. Удастся ли Кыргызстану вырваться из замкнутого круга?

Координатор второго компонента проекта Всемирного банка "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" (исполнительное агентство – Служба водных ресурсов) Мухаммед Торобеков рассказал о реализации в Кыргызстане программы продовольственной безопасности и роли ирригации в реализации этой программы.

В 2008 году в нашей стране был принят закон "О продовольственной безопасности". То есть о таком состоянии экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость республики и гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для населения.

Что включает в себя продовольственная безопасность? Во-первых, наличие (или импорт) продовольствия в достаточном количестве; во-вторых, его доступность (уровень жизни населения, в том числе и социально уязвимых слоев, позволяющий ему приобретать в необходимом количестве продукты питания); в-третьих, качество питания (пища должна быть безопасной и соответствовать нормам).

Если не соблюдается хотя бы один их этих пунктов, о продовольственной безопасности государства говорить не приходится.

Двумя годами позже правительство представило перечень из девяти базовых продуктов питания для оценки этого самого уровня продовольственной безопасности: хлеб и хлебобулочные изделия (сюда же относятся макароны, крупа и бобовые); картофель; фрукты и ягоды; овощи и бахчевые; сахар и другие кондитерские изделия; молоко и молочные продукты; растительное масло; мясо и мясные продукты; яйца. Теперь к этому списку добавилась еще и рыба, поскольку в Кыргызстане вовсю развиваются рыбные хозяйства.

Меры по обеспечению продовольственной безопасности принимают (по крайней мере должны принимать) Министерство сельского хозяйства и Министерство труда и социального развития. Минсельхоз должен каждые три месяца отчитываться перед Советом продовольственной безопасности об исполнении этой программы… Отчитывается ли? Может быть. Во всяком случае в свободном доступе таких отчетов нет.

Продбезопасность имеет три уровня. В идеале республика должна быть обеспечена базовыми продуктами питания на 80 и выше процентов. Если ниже, но ненамного, - ситуация некритичная, хотя и тревожная. Если обеспеченность продовольствием (и его доступность) ниже низшего предела – это повод, образно говоря, бить во все барабаны и звонить во все колокола.

Как с этим обстоят дела в Кыргызстане? Хлеб (мука) – в основном привозной, хотя за счет импорта основная часть населения получает его почти в полном необходимом объеме (про булочки и разные мучные изыски не говорим, имеется в виду простой обычный хлеб). Картофеля в Кыргызстане производится достаточно, чтобы обеспечить народ без помощи импорта. Что ещё? Пожалуй, овощи тоже пока еще доступны среднестатистическому кыргызстанцу.

Мяса традиционно производится много, но… оно уходит за пределы республики. Туда, где у людей выше покупательская способность. Огромному количеству жителей Кыргызстана мясо давно уже не по карману.

По хлебу, ягодам и фруктам, а особенно по растительному маслу и сахару, мы полностью зависим от импорта. Завозим до 76 процентов. Особенно обидно за сахар: а где же отечественные сахарные заводы? Да и вообще: больше половины населения нашей страны занимается животноводством и земледелием. Климат – благоприятный. Казалось бы, должны процветать. А вместо этого пребываем в постоянном дефиците.

Почему все так печально? Причин несколько. В законе о продовольственной безопасности прописаны основные направления государственной поддержки производства продуктов питания, одно из которых формулируется как "гарантии по оплате сдаваемой сельскохозяйственными производителями продовольственной продукции по заранее объявляемым ценам". На этом пункте спотыкается подавляющее большинство сельхозпроизводителей. Ежегодно многие из них просто утилизируют выращенные продукты, которые некуда девать: государство объявляет, что закупить выращенное в полном объеме не может из-за отсутствия денег. Хотя еще весной само на льготных условиях выдавало фермерам семена и озвучивало внушительные цифры предполагаемого урожая…

Кыргызстан расположен в аридной зоне, то есть основой сельского хозяйства является орошаемое растениеводство. "Одним из путей решения вопросов продовольственной безопасности, борьбы с бедностью и миграцией сельского населения Кыргызской Республики является развитие ирригации". Это – один из пунктов государственной программы развития ирригации Кыргызстана на 2017-2026 годы.

А дальше идут общие фразы: продолжить ирригационное строительство и модернизацию ирригационной инфраструктуры; ввести новые орошаемые земли; перейти с машинного на самотечное орошение; улучшить мелиоративное состояние земель… Все правильно, все это необходимо делать, но каждое такое благое пожелание упирается в тупик: "при изыскании и выделении средств".

Средств нет ни у кого. Ни у государства, ни у крестьянских хозяйств, на которые после распада СССР раздробились колхозы и совхозы. Не до строительства новых ирригационных объектов: нет денег даже для того, чтобы привести в порядок (хотя бы забетонировать) уже существующие каналы и арыки. В результате лишь малая часть воды, отпускаемой водопользователям на старте, доходит до места назначения, основная масса теряется, уходит сквозь землю по пути следования.

Государственный ирригационный фонд включает межхозяйственные каналы протяженностью 5787 км; 7659 гидротехнических единиц; 3236 гидропостов; 111 насосных станций; коллекторно-дренажные сети протяженностью 1187 км; 33 водохранилища; 50 бассейнов суточного регулирования; 10 бассейнов декадного регулирования. Большая часть этого богатства находится в состоянии износа и требует капитального ремонта и модернизации. Деньги на это из бюджета выделяются, но не покрывают и сотую долю расходов, необходимых на восстановление и обновление ирригационной системы.

Получается замкнутый круг. Получив выделенные государством деньги, специалисты в области ирригации кидаются приводить в порядок какой-то небольшой участок системы – на какой хватит средств. Следующий транш пускают на ремонт другого микроучастка. Пока дойдет очередь до третьего-десятого объекта, первый уже снова нуждается в ремонте…

Население Центральной Азии увеличивается быстрыми темпами. Население, увеличиваясь, намного больше расходует воды – как поливной, так и питьевой (по крайней мере в Кыргызстане это практически одно и то же).

87 процентов стока воды образуются в горах Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана, в то время как 83 процента водных ресурсов расходуются в степях и пустынях Узбекистана, Туркменистана и Южного Казахстана, где практически нет собственных запасов воды.

В связи с изменением климата, по выводам Кыргызского НИИ ирригации, в ближайшее время запасы воды сократятся в Чуйской области от 2 до 20 процентов, в Иссык-Кульской области – от 3 до 40 процентов.

Еще меньше воды – еще меньше продовольствия. Еще меньше денег. А меньше денег – опять-таки меньше воды. Снова заколдованный замкнутый круг.