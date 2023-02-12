С триумфом прошла презентации книги известной поэтессы Дарии Кайбылдаевой

Взрыв вдохновения воплощен в четвертом поэтическом сборнике "Следы любви" талантливой писательницы и поэтессы, члена Союза писателей Кыргызстана, отличника культуры республики Дарии Кайбылдаевой.

На презентацию новой книги стихов пришли поэты и прозаики, члены Союза писателей Кыргызстана, журналисты и известные общественные деятели нашей страны. Перед началом торжественной части, пока гости только собирались, корреспондент vb.kg побеседовала с виновницей торжества о жизни и творчестве.

-Литературное творчество – это тяжелый труд, многие думают, что для написания стихов достаточно одного таланта, - говорит автор нового поэтического сборника. – Но я знаю, что это не так. К таланту надо приложить и огромное вдохновение. Ты никогда не обманешь читателя. Если в стихах его не будет, их не станут читать, откроют и закроют сразу после первого стиха. Каждая новая книга для меня как взрыв вдохновения, каждая открывает новый период моего творчества.

- Как родились первые поэтические строчки?

-Я была очень впечатлительным ребенком, любознательным. Школьные события и переживания, природа, окружавшая меня – я, кстати, родилась и росла в удивительном по красоте месте, в селе Боз-Учук Ак-Суйского района – все эти впечатления, как говорится, кипели во мне, я хотела выплеснуть свои эмоции, восторг, иногда и обиду наружу. Что характерно, я в какой-то период не могла запоминать стихи, которые мы учили по школьной программе. Но когда начала писать сама, то как по волшебству стала слету воспринимать и запоминать все стихи.

Безусловно, свое влияние оказали и родители. Я росла в творческой семье. Мой отец был известным комузистом, знающим народные мелодии и виртуозно игравшим на комузе, он написал книгу по истории национальной музыки. До сих пор его двухтомник "Кыргыз кулору" остается единственной книгой по истории возникновения народных мелодий. А вечерами в нашем доме собиралось много гостей. Приходили папины друзья, соседи, мама готовила чай, а мы с отцом устраивали для них концерт. Он научил меня игре на комузе. Отец и комуз были "как два неразлучных старых друга. И в горе, радости - везде связала их судьба так чудно" - так я написала в стихотворении, посвященном папе.

Мама преподавала ботанику, и тоже была очень эрудированным человеком, она много рассказывала мне о каждом цветке, бабочках, о таинствах природы. И это все во мне отзывалось в детских наивных, но очень искренних стихах.

-Дария Асановна, откуда вы черпаете вдохновение? В названии вашего последнего сборника "Следы любви" кроется что-то магическое, одновременно и возвышенное, и печальное.

- Я очень люблю свою семью, поклонников своего творчества и, конечно же, само творчество, которое дает мне вторую жизнь в мире искусства и мечты! Наверное, это меня и стимулирует.

Что касается названия, то оно действительно родилось во мне под влиянием моих чувств, воспоминаний, боли от потери любимого человека. Я словно вновь в этом сборнике признаюсь в любви к своему мужу, с которым мы прожили вместе очень много лет. И у меня, и у него это была любовь с первого взгляда, которая как лавина поглотила нас на всю жизнь. Будучи студентами, мы случайно встретились на остановке и тех пор уже не расставались. Три года назад Семетея не стало. Но остались следы этой большой и светлой любви в наших трех сыновьях, внуках, воспоминаниях о тех добрых годах, которые мы прожили вместе. Наш брак поистине был от Бога. И этот сборник, как дань памяти моему любимому мужу, которого не перестаю любить до сих пор. Это чувство не иссякнет во мне и с годами. Я могу сказать, что я - счастливая женщина. Всевышний дал мне все, что может пожелать женщина, но только очень рано забрал у меня Семетея.

Он был деканом в Институте русского языка и литературы. Студенты души в нем не чаяли, он был им как отец родной. Они приходили к нему со своими проблемами, и он старался помочь каждому. Я иногда сердилась, говорила, мол, когда же ты будешь отдыхать. А он с улыбкой отвечал, что когда он с ними, он отдыхает. И ничего с ним невозможно было поделать.

Муж был моим и первым читателем, и критиком. Прочитав стихи, он иногда предлагал что-то исправить, найти более сильные слова, чтобы выразить мысль, я искала и находила, и действительно в новом звучании сточки становились выразительнее, проникновеннее. Помню, долго мучилась с названием первого своего сборника, и муж мне сказал: "Дария, ты удачливый человек. Ты поймала удачу". Мой первый сборник вышел именно под таким названием.

-Ослепительно белая обложка сборника "Следы любви" выбрана вами тоже, видимо, не случайно?

- Вы верно подметили. Белый цвет – это, как известно, символ чистоты, благородства. Таким был Семетей, такой была и остается наша любовь. Мне иногда даже кажется, что он смотрит на нас с небес и помогает нам.

- Дария Асановна, раньше поэтическое слово имело огромное общественное значение. Сборники современных поэтов раскупались мгновенно. Насколько сейчас поэзия влияет на сознание людей? Вы чувствуете отдачу от своего творчества?

- К поэтическому слову сейчас относятся поверхностно. Да и вообще к слову, потому что люди стали меньше читать, особенно молодежь. Все общение происходит в смартфонах. Но могу сказать, что остались любители и поэзии, и прозы. И что заметила, в последнее время наблюдается тенденция к чтению. Мои друзья говорят, что даже их внуки читают мои стихи и переписывают. А мои дети и внуки знают многие мои стихи наизусть. Внуки с гордостью говорят, что их написала бабушка, то есть я (смеется). Любовь к книге, поэзии надо прививать с детства, как это было раньше.

- Вы – многогранная личность - поэт, прозаик и сценарист. Вы вдохновили сыновей снять фильм по своему сценарию тоже с оригинальным названием "Радуга после дождя"?

- Да. Я написала два киносценария. И мои сыновья-киношники Алмаз, Абай, Бакай сняли по одному из них фильм "Радуга после дождя". Это фильм о духовной нравственности людей. О молодом успешном бизнесмене и двух его друзьях – обычных безработных парнях, которые еще не нашли себя в жизни. Он предлагает им работать у него в охране. Те соглашаются. Потом у него самого начинаются проблемы со здоровьем. Единственный выход – это операция, которую делают только в Японии. Бросив бизнес, он уезжает в Токио, где его оперируют лучшие хирурги. Конечно, в фильме есть и интриги, зависть, любовь и предательство. То есть то, что обычно происходит в реальной жизни между работодателем и работниками. Однако, когда друзья узнают о беде, они забывают былые обиды и едут в Японию, чтобы сдать кровь. В финале фильма - в палате друзья смотрят в окно и видят радугу. Японская пословица гласит: "Чтобы увидеть радугу, надо пережить дождь". Они пережили все неприятные моменты и теперь поняли, что крепче дружбы и единства нет ничего на свете. Над ними засияла радуга.

Перед презентацией сборника "Следы любви" корреспондент vb.kg поговорила с друзьями Дарии Асановны, которые пришли ее поздравить с очередным триумфом.

"Хороший поэт – это прежде всего человек, обладающий не только талантом, но и, конечно, огромным трудолюбием. А главное - он должен постоянно действовать, любить жизнь, несмотря на то, какой стороной она к нему повернулась, и верить, что она все-таки прекрасна, – сказал vb.kg член Союза писателей Кыргызстана, прозаик и драматург Жумабек Токтогазиев. - Дария именно такая поэтесса, ее энергии можно по-хорошему позавидовать, а ее любви хватает на всех. Это чувствуется в каждой ее строчке. Уверен, что мы побываем еще на нескольких презентациях ее книг. Желаю моему другу успехов, новых книг и неиссякаемого вдохновения".

Писатель, прозаик, член Союза писателей Темирбек Жолдубек сказал vb.kg, что лирика Дарии Асановны входит в читательскую душу безо всяких нарочитых мудрствований, поучительных выводов и призывов и покоряет ее. "Чувства, настроения, ощущения усиливаются художественной выразительностью ее поэтической речи, - отметил он. - Они всегда замечались и отмечались не только поклонниками ее творчества, но и, что особенно важно, коллегами по литературному цеху. А это – немаловажная деталь! От ее последней книги не оторвешься. Замечательные стихи. Одно название уже притягивает".

"Дария Асановна – женщина-лидер во всем, она активный член Конгресса женщин Кыргызстана, награждена медалью "За лидерство". Я убеждена, что такие традиционные семейные ценности, как любовь к близким, отечеству, уважение к традициям и обычаям предков, открытый дом для друзей, родственников, коллег, о чем она говорит в своих произведениях, - это еще и важнейшая нравственная опора, особенно для молодых. Я бы даже сказала, что ее книги - залог успешного развития всего нашего общества и в настоящем, и в будущем, - сказала vb.kg президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева. – Именно такие женщины-лидеры, как Дария, делают окружающий нас мир гуманнее, справедливее и милосерднее".

"Дарию Асановну знаю, как хорошую поэтессу. Читаю ее стихи и восхищаюсь. Уверена, что у нее еще все впереди. Литературная дорога для нее открыта", - сказала vb.kg Роза Айтматова.

"Следы любви" - четвертый поэтический сборник Дарии. Уже одно его название звучит многообещающе и хочется сразу заглянуть в него. И предыдущие ее сборники "Я поймала удачу", "Жизнь - любовь", "Сила в корнях" войдут в историю отечественной поэзии. Но Дария и талантливый, искренний писатель. Она, без преувеличения, - гордость нашего Союза", - считает ответственный секретарь Национального союза писателей, детский писатель Жылдыз Акаева.

В течение вечера-презентации звучали не только стихи из сборников Дарии Асановны, но также в ее исполнении прозвучал отрывок из рассказа "Свидание с сыном" Чингиза Айтматова. И так мощно прозвучал, что, казалось, сидевшие в зале сами наблюдали издалека за этим свиданием, и слезы наворачивались на глаза от прощания отца и сына, от того, как проникновенно передала его Дария Асановна. Как она призналась, творчество Айтматова произвело и до сих пор производит на нее очень сильное впечатление. Она вновь и вновь перечитывает его произведения и каждый раз черпает в них много нового для себя.

В конце вечера Дария Асановна подписала и подарила новую книгу всем присутствующим на презентации гостям, своим первым читателям.