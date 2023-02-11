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В Оше за вымогательство задержаны спортсмены по грэпплингу

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств в размере 600 тысяч сомов задержана преступная группировка, состоящая из числа спортсменов Оша по смешанным единоборствам - "К.у.Б", "H.у.М." и "M.X.A.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что 4 февраля 2023 года на территории города Ош "Н.у.М" и "М.Х.А.", в том числе Президент Федерации "Нага грэплинг" города Ош - "К.у.Б", применив физическую силу в отношении местного жителя, приставив к горлу нож и надев на голову мешок вывезли "Н.Ш.М." в неизвестном направлении. Далее, по приезду избили "Н.Ш.М." "железным молотком", при этом приставив в голову пистолет неустановленной марки, путем физической расправы и различных угроз стали вымогать у последнего денежные средства и поставили условие найти 600 тыс.яч сомов в течении 10 дней.

В настоящее время задержанные в порядке статьи 96 УПІК КР, водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР по Ошу и Ошской области.

ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам, а также вовлечение спортивной части молодежи к криминальным элементам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.

Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/427143
Теги:
вымогательство, Ош, смешанные бои, спорт, ГКНБ
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