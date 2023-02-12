В числе дружественных России постсоветских стран Кыргызстан на втором месте

Из 14 постсоветских стран к дружественным России можно отнести как минимум восемь из них, сообщили эксперты Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК). Рейтинг дружественности коммуникационных режимов соседних стран возглавили Беларусь и Кыргызстан, последние места заняли страны Прибалтики и Украина. Сообщает РБК.

Исследования проводились по 68 показателям среди 14 постсоветских стран. В ходе мониторинга анализировался комплекс коммуникаций: внешнеполитические, экономические, медиакоммуникации, коммуникации в образовании, науке, культуре, молодежные связи, религиозный диалог и другие. Максимальная оценка дружественности - 100 баллов, минимальная - минус 100 баллов.

По данным НИИ развития и коммуникаций, первое место среди самых дружественных к России стран традиционно занимает Беларусь (88,4 балла). Следом идут Кыргызстан (60,6), Узбекистан (59,3), Казахстан (58,4), Армения (58,3), Таджикистан (57,9), Азербайджан (57) и Туркменистан (47,1). Все эти страны эксперты отнесли к дружественным России коммуникационным режимам.

К относительно дружественным аналитики причислили Грузию и Молдову (24,2 и 8,3 балла), к недружественным - Латвию (минус 45,8), Литву - (минус 49), Эстонию - (минус 51,8) и Украину - (минус 83,6).

По сравнению с предшествующим годом все участники рейтинга остались на своих местах, но в условиях военной операции в Украине и усиления западных антироссийских санкций поляризация "дружественности" и "недружественности" усилилась, отмечают авторы исследования.

Так, по итогам года зафиксировано улучшение динамики взаимоотношений с такими дружественными странами, как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. В то же время Армения и Казахстан попали в группу "флуктуирующих режимов" - там история взаимоотношений с Россией начинает пересматриваться и условия развития коммуникаций, вероятно, будут меняться к худшему, предупредили в НИИРК.

Эксперты также отмечают улучшение взаимоотношений с Грузией, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и расширяет возможности для экономического сотрудничества.

После начала российской военной операции на Украине многие западные страны и их союзники ввели против Москвы санкции, в связи с чем Россия утвердила список "недружественных стран". Изначально он предполагал только возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях, однако затем он стал фигурировать и в других документах.

В российском списке недружественных государств около 50 стран, включая США, страны ЕС, Великобританию, Украину, Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию и Японию.