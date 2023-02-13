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ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры в мире

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- Нина Ничипорова
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Ситуация с заболеваемостью холерой в мире ухудшилась с середины декабря, к началу февраля о вспышках сообщили не менее 18 стран, во многих из них выявлена большая летальность болезни, чем прежде. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованной на сайте.

В 2021 году средний показатель холеры составил 1,9 процента (в Африке - 2,9 процента), что значительно выше допустимого уровня в 1процент, тогда этот показатель стал рекордным за более чем 10 лет. Тенденция, как ожидается, сохранится в показателях 2022 и 2023 годов, а общая заболеваемость холерой в ближайшие месяцы может увеличиться.

"Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в документе.

Холера - это острая диарейная инфекция, острые варианты болезни характеризуются сильной водянистой диареей и потенциально смертельным обезвоживанием. Заболевание вызывается употреблением пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae с коротким инкубационным периодом от 12 часов до пяти дней. Холера легко поддается лечению раствором для регидратации, однако она остается глобальной угрозой из-за высокой заболеваемости и смертности среди уязвимых групп населения, которым недоступна достаточная медпомощь, отмечают в ВОЗ.

За последние два века зарегистрировано семь разных пандемий холеры. Считается, что седьмая пандемия продолжается до сих пор, она началась в 1961 году. В конце 1990-х заболеваемость холерой в мире значительно снизилась, однако она все еще широко распространена в Африке и Азии.

По данным исследователей, ежегодно холерой заболевают 2,9 млн человек, 95 тыс. погибают.


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URL: https://www.vb.kg/427152
Теги:
вода, население, смертность, Помощь, Инфекция, пандемия, продукты, в мире
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