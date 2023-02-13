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Повышен риск просчётов из-за азартных порывов. Гороскоп с 13 по 19 февраля

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В течение предстоящей недели лунный цикл будет приближаться к своему завершению, дабы последующую неделю начать с Новолуния. А важным событием в течение ближайших семи дней станет переход Солнца в зодиакальное созвездие Рыбы, которое состоится 19 февраля. Это последнее зимнее созвездие, следом за которым идёт весна).

Овен – позвольте коллегам и различным знакомым выговориться, не вступая в споры и не торопясь комментировать из высказывания. Вы совершенно с иной стороны узнаете людей с которыми общаетесь, после чего и предстоит делать выводы. Расставшись с любителями интриг и авантюрных начинаний, вы избежите конфликтов и финансовых потерь. Сохранив отношения с теми, кто даже в сложной ситуации дорожит дружбой или деловым сотрудничеством, вы продолжите вместе претворять в жизнь возникшие идеи.

Телец – лежащее на поверхности решение возникших противоречий, как с руководством, так и домочадцами, окажется поспешным. Взаимный обмен обвинениями только усложнит путь к достижению желаемых целей, в том числе при получении документов и создаст тяжбы. Узнав неприятную для вас новость, выдержите паузу, уравновесьте эмоции и обдумайте в спокойной обстановке дальнейшие шаги. Компромиссный путь в разрешении противоречий поддержат влиятельные люди, и сложности будут преодолены.

Близнецы – увязнув в потоке всевозможных сообщений, вы рискуете принять за чистую монету надуманные новости, что подтолкнёт к непродуманным действиям, рискованным поездкам, высказываниям. Прежде чем принимать важное решение тщательно разберитесь в дошедшей до вас информации. Ближе к концу недели правда обнаружится сама собой, что успокоит вас и позволит принять взвешенное решение, которое пойдёт на пользу работе, учёбе и отношениям.

Рак – заманчивые, а в некоторых случаях и навязчивые предложения различных знакомых могут привести к существенным финансовым растратам, а потому вместо ожидаемой прибыли придётся подсчитывать убытки. Совместное посещение торговых центров также не лучшим образом отразится на вашем материальном состоянии. Дополнительная работа, а также оплата за уже завершённые дела пополнят казну. С пользой пройдёт общение с руководством, влиятельными людьми, а также посещение различных инстанций. Вы решите финансовые вопросы, решите вопросы с документами, либо карьерным продвижением.

Лев – споры с деловыми партнёрами и руководством опасны. Даже не пытаясь разобраться в сути вопроса, каждый будет отстаивать свою позицию, дабы не возникло сомнений в их компетенции. Нездоровые амбиции могут усложнить дальнейшее взаимодействие и получение документов. Переключите своё внимание на расширение кругозора, получение знаний. Помимо полезной информации, удастся познакомиться с интересными людьми, общение с которыми выведет вас на новый уровень развития. С пользой пройдут поездки.

Дева – продолжайте начатую работу, несмотря на критику. Отвлекаясь на различные сообщения и комментарии, вы своими ответами дадите новую пищу для интриганов и завистников. Недоразумения могут происходить и во время поездок, особенно обращайте внимание на правильность оформления документов, от которых зависит путешествие. Планомерно выполняя намеченную работу, вы получите достойное вознаграждение и сохраните нервы, а также психологическое здоровье в норме.

Весы – язвительные замечания и критика летящие к вам с разных сторон, могут создать беспокойство и тревожность. Предстоит проявить железную выдержку, дабы не пасть под нажимом интриганов и завистников. Принимая решения под влиянием полученной информации, вы можете усложнить отношения с нужными людьми и потерять изрядную сумму денег. Освободившись от влияния любителей посудачить, вы продолжите общение с деловыми партнёрами и друзьями, на которых можно положиться. Их мнения помогут в принятии верного решения.

Скорпион – каждое резкое высказывание может усложнять отношения с домочадцами, а также с руководством. Пока никто из них не готов к правде, которую вы хотите донести, а потому и ваши слова будут восприниматься в штыки. Примените возникающие идеи в работе. Вы сможете достичь значимых успехов, благодаря новому взгляду на давние проблемы. Поменять динамику в личных отношениях помогут непродолжительные поездки и совместный досуг. Полученные впечатления вернут гармонию и чувства.

Стрелец – распыляя свои силы и время на обмен сообщениями с людьми, которым доставляет удовольствие игра слов, вы можете упустить из виду значимые события и дела. Будьте внимательны во время поездок, а также при работе с документами. Ошибки и забывчивость также создадут дополнительные хлопоты. Сосредоточившись на важных мероприятиях, выступлениях, вы привлечёте внимание к себе и своим идеям, что положит начало реализации значимого проекта. Полезны покупки и обновления в доме.

Козерог – позволив себе риск, поддавшись эмоциям и азарту, вы с лёгкостью можете спустить приличную сумму денег, а возможно и залезть в долги благодаря кредитам. Проявив рассудительность и железную выдержку, вы сможете справиться с соблазнами и потратить деньги на необходимые в данные момент приобретения. Общение с друзьями и родственниками, а также слова любимого человека многое изменят в вашей жизни, подтолкнув к давно назревшим преобразованиям.

Водолей – эмоционально реагируя на заявления деловых партнёров или домочадцев, вы даёте в их руки дополнительный козырь, позволяющий продолжить возникший конфликт. Эмоции утихнут довольно скоро, и уже тогда можно будет продолжить диалог, а пока займитесь здоровьем и решением финансовых вопросов. Смена обстановки и рода занятий отвлечёт от споров, пополнив при этом казну. В завершении недели вас ожидают приятные встречи и поездки.

Рыбы – искажённое восприятие информации станет одной из главных причин недоверия и обид . Следите за речью, не торопитесь с выводами и будьте внимательнее при работе с документами. Ошибки сложнее исправить, чем предупредить. Заодно присматривайтесь к вашему окружению. Возможно с кем-то настала пора идти разными путями, ради более тесного общения с людьми, которые разделяют ваши взгляды. Удастся улучшить финансовое положение благодаря реализации задуманных планов.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/427157
Теги:
авиакатастрофа, Андрей Рязанцев
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