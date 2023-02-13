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Делегация в составе спасателей, врачей вылетела в город Газиантеп

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- Назгуль Абдыразакова
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Воздушно-транспортный самолет с 50 спасателями, 6 врачами и 75 юртами вылетел из Кыргызстана в Турцию, ожидается его прибытие в город Газиантеп. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев находится в зоне стихийного бедствия в Турции, где проводит встречи и оперативные совещания с представителями компетентных органов, местными властями, а также спасателями МЧС Кыргызстана.

Казакбаев принял участие в работе координационного совещания по проведению спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под председательством министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

В городе Кахраманмараш также проведена встреча кыргызстанского посла с губернатором провинции Кайсери Гекмен Чичек - координатором от турецкой стороны по приему и распределению гуманитарной помощи, направленной Кыргызстаном.

Кроме того, посол провел встречу с губернатором провинции Сакарья Четин Октай Калдырым и главой муниципалитета Оникишубат города Кахраманмараш Ханефи Манчичек, которые также координируют деятельность оперативных штабов в зоне стихийного бедствия.

В Кахраманмараше, Казакбаев ознакомился с ходом поисково-спасательных работ, проводимых спасателями МЧС Кыргызстана, а также провел встречу с местным населением и передал слова соболезнований от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова в связи с произошедшей трагедией.

В пострадавшем районе проводятся организационно-технические мероприятия по приему гуманитарного груза из Кыргызстана и размещению выделенных кыргызской стороной юрт.


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URL: https://www.vb.kg/427160
Теги:
землетрясение, спасатели, Турция, Кыргызстан, медики, Помощь, МИД, Руслан Казакбаев
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