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В Бишкеке милиция накрыла серийных карманников, воровавших телефоны

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками ГУВД города Бишкек задержаны подозреваемые в совершении серии карманных краж, в приобретении или сбыта имущества заведомо добытого преступным путём и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 27 октября 2022 года в милицию обратился гражданин Б.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые находясь внутри маршрутного такси и передвигаясь на пересечении проспекта Чуй и Т.Молдо, из кармана куртки несовершеннолетней сестры тайно похитили мобильный телефон марки "IphoneXR". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане А.С. 1985 года рождения, Б.Н. 1993 года рождения и Г.С. 1983 года рождения. Первомайским районным судом города Бишкек в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1.

В рамках возбужденного уголовного дела, на основании постановления суда проведены обыски в ходе которых обнаружены и изъяты ноутбуки в количестве 4 штук, 6 штук планшетов, мобильных телефонов 305 штук.

В настоящее время по фактам скупки краденных мобильных телефонов возбуждены уголовные дела по статье 217 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём) и 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов)УК Кыргызской Республики, так как, на данный момент среди изъятых мобильных телефонов выявляются ранее краденные мобильные телефоны, владельцы которых обращаются с заявлением в Следственную службу районного управления.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержанию других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/427161
Теги:
задержание, кража, Бишкек
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