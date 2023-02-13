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Акылбек Жапаров находится с рабочим визитом в ОАЭ

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров находится с рабочим визитом в городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты).

В рамках визита глава кабинета министров примет участие во Всемирном Правительственном Саммите (World Government summit) и выступит на панельных сессиях "Цели устойчивого развития в действии", "Ускоряющие вдохновляющие диалоги". Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с руководством ОАЭ.

Отметим, что Всемирный Правительственный Саммит пройдёт с 13 по 15 февраля под лозунгом "Формирование правительств будущего". В мероприятии принимают участие президенты ряда государств, представители правительств, международных организаций. В программе саммита заявлено проведение более 200 сессий и выступление более 300 спикеров.

В саммите среди спикеров заявлены соучредитель и генеральный директор SpaceX, Tesla Илон Маск, представители компании Meta, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш.

Справочно: Всемирный Правительственный Саммит (ВПС) – это независимая и некоммерческая организация, созданная в 2013 году, саммиты которой проводятся на ежегодной основе. При создании Всемирного Правительственного Саммита его организаторы позиционировали мероприятие как аналог Всемирного Экономического Форума в Давосе.

Спикерами саммита в различное время были: соучредитель и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск, бывший Президент США Барак Обама, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, Королева Иордании Рания Аль Абдулла, экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, экс- президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким, со-основатель Apple Inc. Стив Возняк, бывший премьер-министр Королевства Испания Хосе Сапатеро, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Абдул Латиф Аль Заяни, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан.


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URL: https://www.vb.kg/427162
Теги:
Акылбек Жапаров, визит, ОАЭ
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