Погода
$ 86.91 - 87.81
€ 93.30 - 94.30

Индийская компания построит мусороперерабатывающий завод в Оше

121  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с директором индийской компании "Арман Уэйст Менеджмент ЛТД" Анилом Патвари, в ходе которой обсуждены вопросы переработки ТБО. Об этом сообщили в посольстве Индии в Кыргызстане.

Анил Патвари представил проекты современных технологических компаний Индии в сфере водоснабжения, очистки сточных вод и переработки твердых бытовых отходов.

Бакытбек Жетигенов отметил, что в Оше есть проблемы в указанных отраслях, как и в других крупных городах, и подчеркнул, что мэрия города Ош готова к плодотворному сотрудничеству.

По итогам встречи между мэрией города Ош и индийской компанией "Арман Уэйст Менеджмент ЛТД" подписан меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода в городе Ош. Также достигнута договоренность о реализации проекта за счет индийской стороны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427166
Теги:
Индия, меморандум, мусор, Ош, проект, технологии, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  