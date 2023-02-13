Индийская компания построит мусороперерабатывающий завод в Оше

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с директором индийской компании "Арман Уэйст Менеджмент ЛТД" Анилом Патвари, в ходе которой обсуждены вопросы переработки ТБО. Об этом сообщили в посольстве Индии в Кыргызстане.

Анил Патвари представил проекты современных технологических компаний Индии в сфере водоснабжения, очистки сточных вод и переработки твердых бытовых отходов.

Бакытбек Жетигенов отметил, что в Оше есть проблемы в указанных отраслях, как и в других крупных городах, и подчеркнул, что мэрия города Ош готова к плодотворному сотрудничеству.

По итогам встречи между мэрией города Ош и индийской компанией "Арман Уэйст Менеджмент ЛТД" подписан меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода в городе Ош. Также достигнута договоренность о реализации проекта за счет индийской стороны.