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Суд избрал меру пресечения Алмазбеку Иманкулову

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Суд избрал меру пресечения руководителю Госпиталя микрохирургии глаза Алмазбеку Исманкулову. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

"Постановлением следственного судьи Октябрьского районного суда города Бишкек от 12 февраля 2023 года ходатайство руководителя следственной группы-заместителя начальника СУ Генеральной прокуратуры КР-удовлетворено и в отношении И. А. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля 2023 года, с содержанием в Учреждении 21 СИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (Сизо-1)", - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении руководителя Госпиталя микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова и должностных лиц мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция".


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URL: https://www.vb.kg/427167
Теги:
СИЗО, Кыргызстан, больница
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