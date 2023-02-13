Как турки помогли кыргызам во время землетрясения в 1911 году

Мало кто сейчас об этом знает, но 4 января 1911 года в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана произошло сильное землетрясение, сила которого достигала 8-10 баллов.

По данным тогдашнего геолога Карла Богдановича, в результате землетрясения пострадало более 740 человек, разрушено было 1094 дома и 4545 юрт. Кроме того, погибло более 13 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

От землетрясения также пострадали города Каракол, Токмок, Алматы, Тараз и Ташкент. В Туркестане погибло более 2000 человек. В то время турки-османы пожертвовали более 100 000 сомов на это бедствие.

В Османском государстве было два типа кампаний по оказанию помощи в связи с этим землетрясением. Первый - "Сырат-и Мустаким", журнал, открытый татарами в Стамбуле, а второй - муфтият Османского государства.

Впервые журнал написал о землетрясении в номере от 12 января, сетуя на то, что люди нуждаются в помощи, но, к сожалению, никто пока не протянул руки помощи. В следующих номерах журнала вышла статья под названием "Страдания в Туркестане".

В итоге первая помощь пришла от учеников и учителей средней школы в стамбульском районе Бешикташ. Они собрали деньги и отравили с письмом в редакцию журнала. Письмо они подписали одной строчкой: "Сочувствуем нашим братьям кыргызам, пострадавшим на Иссык-Куле", при этом, не стали указывать свои имена.

В конце февраля Общество крымских студентов в Стамбуле провело конференцию и также собрало помощь. Одним из способов сбора помощи были часы, подаренные князем, и детская шапка, которые были проданы с аукциона, а вырученные средства были добавлены к деньгам, собранным в Туркестане. По данным журнала, эта помощь продолжалась до июня 1911 года. В частности, студенты и преподаватели лицея Фатих и военного училища Ченгелькёй также отправили деньги пострадавшим о землетрясения.

Данные из материала газеты "Искра" от 16 января 1911 год