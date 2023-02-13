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ГКНБ: В Джалал-Абаде задержан один из членов ОПГ Дженго

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- Бермет Таалайбекова
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В Джалал-Абадской области задержан один из активных членов ОПГ К.Досонова известного в криминальной среде как "Дженго". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержанный "К.С.", 1986 г.р., с июня 2022 года находился в официальном розыске по признакам преступления, предусмотренного ст.209 УК КР. Задержаний водворен в ИВС Ноокенского РОВД.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия направленные на установления причастности "К.С." к другим преступлениям. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/427170
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ
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