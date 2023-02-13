Мэрия: В Турцию принимают преимущественно продукты питания

Ранее в Бишкеке открыли пункты по сбору гуманитарной помощи в поддержку пострадавших во время землетрясения в Турции.
Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в настоящее время гумпомощь принимают преимущественно в виде продовольственных товаров.
Пункты сбора расположены по адресам:
В Первомайском районе пункт развернут в управлении социального развития по адресу: пр. Жибек-Жолу №495, телефон:0(312)670433;
В Ленинском районе: на первом этаже здания муниципальной администрации по адресу: пр. Чуй №315, телефон: 0(312) 653870;
В Октябрьском районе: на 1 этаже здания муниципальной администрации по адресу: ул. Байтик-Баатыра №17, телефон: 0(312) 578900;
В Свердловском районе: пр.Чуй №28 возле здания муниципальной администрации, телефон: 0312 360707.
Также при возможности можно перечислить денежные средства на единый депозитный счет.
Банк: ОАО "Айыл Банк"
ИНН 01803199710084
БИК 135001
ОКПО 30597768
Номер счета № 1350102119900169 "Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)" (сом, доллар США, евро);
Код платежа 14411100 – "Текущая помощь";
Назначение: Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.