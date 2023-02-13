Общественные советы Кыргызстана обратились к президенту

Общественные советы государственных органов и организации гражданского общества Кыргызстана обратились к президенту Садыру Жапарову по инициативы кабинета министров по ликвидации общественных советов. Ниже публикуем само обращение.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

В сентябре 2010 года, после революции 7 Апреля, указом президента Кыргызской Республики при министерствах и ведомствах были созданы общественные советы. Данная инициатива экс-президента Розы Отунбаевой была поддержана бизнес-сообществом и организациями гражданского общества, а в 2014 году был разработан и принят специальный закон "Об общественных советах государственных органов". На общественные советы возложены две функции: (1) консультативная – они дают рекомендации министерствам и ведомствам по улучшению их работы, предлагают альтернативные пути решения существующих в обществе проблем и достижения общественно-полезных целей; (2) наблюдательная – они наблюдают за целевым использованием министерствами и ведомствами бюджетных и иных средств, проведением тендеров, конкурсов и других мероприятий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Общественные советы созданы, с одной стороны, для содействия государственным органам в развитии страны, с другой – как элемент механизма прозрачности работы государственных органов, что является одним из эффективных антикоррупционных мер. В настоящее время в различных общественных советах Кыргызской Республики на волонтерской основе осуществляют свою деятельность более 400 неравнодушных к судьбе своей страны граждан, которые вносят свой посильный вклад в её развитие.

К сожалению, после октябрьской революции 2020 года отношение государственных органов к общественным советам в Кыргызстане ухудшилось: кабинет министров Кыргызской Республики игнорирует общественные советы и не исполняет положения Закона Кыргызской Республики "Об общественных советах государственных органов". В частности, Кабинет Министров не проводит ежегодные конференции совместно с общественными советами по итогам каждого календарного года, не назначает ответственных сотрудников по взаимодействию с общественными советами, саботирует отбор новых членов общественных советов (после истечения сроков их избрания), где Кабинет Министров должен играть ключевую роль. Как Вы знаете, в демократических странах должен неукоснительно соблюдаться принцип "верховенства права", - все законы должны исполняться, независимо от того нравятся они кому-то или нет. Игнорирование Кабинетом Министров механизмов гражданского участия в управлении, в том числе общественных советов государственных органов, уже привело к негативным последствиям, к росту уровня коррупции в Кыргызстане на 20 пунктов в последние годы, - откату назад со 124 места в 2020 году на 144 место в 2021 году в рейтинге международной организации Transparency International. В настоящее время - общеизвестно, что коррупцию в одиночку (без мобилизации общественности, активных граждан) не способно победить ни одно правительство в мире.

Более того, 3 февраля 2023 года в СМИ была опубликована информация о том, что Кабинет Министров Кыргызской Республики инициирует законопроект о ликвидации общественных советов. Кабинет Министров обосновывает данный законопроект аргументами о том, что якобы "общественные советы показали свою неэффективность". Это не соответствует действительности: общественные советы в течение прошедших 12 лет после их создания разработали и передали государственным органам множество эффективных рекомендаций по развитию страны - росту экономики, доступному жилью, существенному снижению уровня коррупции, судебной реформе, реформе системы образования, развитию системы здравоохранения, повышению эффективности работы правоохранительных органов и многим другим сферам (часть из которых опубликована на сайте общественных советов. К сожалению, абсолютное большинство из этих рекомендаций не были должным образом оценены и приняты прежними и нынешними руководителями страны. Мы уверены в том, что в случае их принятия темпы роста экономики страны, снижения в стране уровня коррупции, результативность реформ в различных сферах - были бы не хуже, чем в Грузии.

Кабинет министров также обосновывает свой законопроект о ликвидации общественных советов аргументами о том, что граждане могут направлять свои предложения по развитию страны напрямую государственным органам. Этот аргумент также несостоятелен, учитывая тот факт, что в большинстве случаев граждане на свои обращения в государственные органы получают формальные "отписки". В 2018 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало Руководящие принципы для государств по эффективному осуществлению права на участие в ведении государственных дел с практическими рекомендациями о том, каким образом государства – члены ООН - могут на практике поощрять участие граждан в ведении государственных дел. Общественные советы, как эффективный институт "гражданского участия" в управлении страной, в той или иной форме существуют в большинстве стран мира, в том числе в странах Европы, США, а также в странах СНГ как Россия, Казахстан и другие страны. Институт общественных советов стимулирует государственные органы и активных граждан более тесно сотрудничать на регулярной основе, объединять совместные усилия для улучшения жизни граждан.

Общественные советы в настоящее время объединяют сотни образованных, успешных граждан, работающих в негосударственной сфере (бизнес-секторе, международных организациях, университетах, организациях гражданского общества и других сферах), которые хотят внести свой вклад в развитие своей страны на волонтерской безвозмездной основе. Было бы большой ошибкой со стороны государственных органов, если они отвергнут предлагаемую помощь своих граждан в развитии страны. Ликвидация общественных советов, несомненно, приведет к дальнейшему росту коррупции и негативно скажется в социально-экономическом развитии страны.

Уважаемый президент, ранее общественные советы с 2021 года не раз обращались к Вам с коллективными письмами в связи с неисполнением кабинетом министров закона об общественных советах, однако, в нарушение Закона КР "О порядке рассмотрения государственными органами обращений граждан", общественные советы получали ответы не от Вас, а получали отписки от сотрудников Администрации Президента, которые негативно относятся к демократическим институтам, институтам гражданского участия в управлении, в том числе, общественным советам. В связи с этим, с надеждой быть услышанными Вами, мы обращаемся к Вам с настоящим открытым обращением через средства массовой информации.

Уважаемый президент, мы, представители различных общественных советов и организаций гражданского общества, просим Вас:

1) Отозвать законопроект о ликвидации общественных советов государственных органов;

2) Обеспечить исполнение кабинетом министров Кыргызской Республики закона "Об общественных советах государственных органов" от 24 мая 2014 года № 74;

3) Провести встречу с общественными советами, где они могли бы рассказать Вам о результатах своей работы в различных сферах, а также поделиться с Вами предложениями и идеями по развитию страны.

Мы предлагаем Вам сотрудничество, в целях развития нашей страны и улучшения жизни граждан.

С уважением к Вам:

1. Абдыров Т.Ш., Председатель Координационного совета ОС

2. Мамутова С.К., Председатель Комиссии по отбору членов ОС

3. Идрисов Н., ОС МЭК

4. Алыбаев Т., ОС МВД

5. Джуманазарова А., ОС МЮ

6. Еркимбаева Д., ОС МЧС

7. Жумагулова М., КС ОСГО

8. Омурканова Ч., ОС ГСИН

9. Осмоналиева А., ОС МЮ

10. Давлетбаева Г., КС ОСГО

11. Исраилова Б., ОС МЗ

12. Байгубатова У., ОС МВД

13. Бардыбаев А., ОС МВД

14. Касмамбетова Ч., ОС МВД

15. Доромбаев А., ОС МТиК

16. Исманов Т., ОС МЭК

17. Алымбеков К., ОС МСХ

18. Смирнов М., ОС МЮ

19. Тилек кызы Э., ОС МЮ

20. Кадыров Х., ОС МЮ

21. Мусурманкулов С., ОС МТиК

22. Акматбек кызы Н., ОС ГЭТИ

23. Кульмухамбетова Ч., ОС ГСФН

24. Печенюк О., ОС МЭ

25. Алмазбекова А., ОС ФУГИ

26. Эдир Бова, ОС ГРС

27. Шамурзаева А., ОС МЭК

28. Кенеева К., ОС МЭК

29. Керимова Н., ОС ГСМ

30. Садыков Б., ОС МЧС

31. Шабданова А., КС ОСГО

32. Эсентаев Э., ОС ГСМ

33. Турсунбаев Б., ОС МТиК

34. Кайыкова Р., ОС МЭ

35. Макеев Э., ОС МИД

36. Байышов Н., ОС ГРС

37. Сабралиева А., ОС ГАМФКС

38. Чолпонкулова Н., ОС ГАМФКС

39. Курбанова А., ОС ГАМФКС

40. Бардыева Н., ОС ГАМФКС

41. Аманбаева Д., ОС ГАМФКС

42. Бакирова Ч., ОС ФОМС

43. Хурова Г., ОО "Атуул"

44. Асамбаева Б., КфОО "Сеть Жарандык Демилге"

45. Макарова А., ОО "Акцент"

46. Надырова Ф., ОО "Спектр"

47. Дербишева Г., ОФ "Инсан-Лейлек"

48. Ташматов З., ОФ "Центр "Стимул"

49. Абдурахманова М., ОЮЛ "Айылдык Демилге"

50. Эшанкулов Ж., ОО "Профсоюз Мигрантов"

51. Бапов С., ОФ "Аалам Нуру"

52. Эргешова Г., ОФ "Данакер"

53. Толубаев Б., ОФ "Молодежный центр "Жигер"

54. Полотов Ш., Малый Общественный Совет по вопросам миграции

55. Ташбалтаева Ф., ОО "Элдик Демилге – Катран"

56. Рахманов А., Баткенский филиал БФ "Бабушка Эдопшн"

57. Камалдинова Б., ОФ "Буукамал"

58. Жумабеков А., ОО "Креативный Технопарк при БАТМУ"

59. Мурзаев Р., ОФ "Жаштар демилгеси – Чек"

60. Джанаева О., ОО Алга

61. Темирканова И., ОО Оскар

62. Чиркина Г., Альянс по репродуктивному здоровью

63. Мааткасиева А., Альянс по репродуктивному здоровью

64. Абдуллаев И., ОФ ЦПГО-ЖАЛАЛ-АБАД,

65. Машаева А., ОФ "Аймира"

66. Жайболотов С., ОФ СКС Жалал-Абад

67. Эрматов Б., ОО Тайс+2

68. Маматкулов М., ОО Дестинация Жалал Абад

69. ОО "Нарын Жаштар Ордосу"

70. ОО "Пир-Соломона"

71. ОО "Укук, Билим, Келечек"

72. ОО "Нуржолбер"

73. ОО "Кадам"

74. ОО "Бакубат"

75. ОО "Таласский областной Совет молодежи"

76. ОО "Арал Жаштары"

77. ОФ "Кут Орносун"

78. ОФ "Онол Айым"

79-81. Центр дневного пребывания г. Балыкчи (Паламар В., Серикова Н., Агаркова О.)

82- 86. Группа самопомощи - ГСП г. Ош (Китаева К., Кенешова А., Жоробаева А.,

Сатыбалдиева А., Ахмедова Г.)

87. ГСП г. Талас (Кесаева Н.)

88-91. Малый общественный совет - МОС г. Ош (Тажибаева Д., Бекташова Б., Арапов М., Зулпукаров К.)

92-110. Катранский МОС (Бапов С., Жолдошов У., Борубаев С., Салибаев Э., Кадырова Ж.,

Чолойев К., Алимов М., Акматбекова Г., Ниязалиев Т., Ырысова С., Аширбаев А., Полотов Ш., Касымова К., Айтбаев Э., Камчиева Т., Темирбек Уулу А., Абдиллаев М., Кадыров И., Омурзаков М.)

111-114. Совет парамедиков г. Карабалта (Беликова Л., Николенко В., Ладожинская Н.,

Новосёлов Г.)

115. Городской общественный совет - ГОС г. Каракол (Намазова А.)

116. Садакбаев Т., ОС МТиК

117. Акматов Ж., ОС МЧС

118. Атажанов А., ОС МЧС

119. Эшмурзаев Т., ОС МЧС

120. Ирисов Н., ОС МЧС

121. Мамбетов А., ОФ "Фонд гражданское участие"

122. Чойтонбаев Б., ОО ТОС "Боконбаево-Манжылы"

123. Камбаров И., Зелёный Альянс Кыргызстана

124. Султангазиева А., ОФ Зелёная энергетика"

125. Абдырасулова Н., ОФ "Юнисон"

126. Колесникова М., ОО "МувГрин"

127. Чунуева Н., ОО "МувГрин"

128. Каликова Г., KG Analytics

129. Бейшебаев А., KG Analytics

130. Байсалова А., ОО "МувГрин"

131. Борубаева Б., Иниициатива БишСи

132. Ветошкин Д., ОФ "Инициатива Арча"