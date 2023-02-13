В Кыргызстане проведут тренинги для 4700 воспитателей детских садов

Воспитатели детских садов Сокулукского района и города Бишкек оценили "Методическое руководство по дифференциальному обучению". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, с июня 2023 года проведут тренинги для 4700 воспитателей детских садов республики.

Методическое руководство предлагает инструментарий для обеспечения равного доступа к дошкольному образованию детей с разными потребностями и особенностями развития.

Руководство разработано в рамках проекта "Укрепление основ обучения", реализуемого министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка.