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В Кыргызстане проведут тренинги для 4700 воспитателей детских садов

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- Назгуль Абдыразакова
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Воспитатели детских садов Сокулукского района и города Бишкек оценили "Методическое руководство по дифференциальному обучению". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, с июня 2023 года проведут тренинги для 4700 воспитателей детских садов республики.

Методическое руководство предлагает инструментарий для обеспечения равного доступа к дошкольному образованию детей с разными потребностями и особенностями развития.

Руководство разработано в рамках проекта "Укрепление основ обучения", реализуемого министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка.


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URL: https://www.vb.kg/427175
Теги:
детский сад, Кыргызстан, воспитание детей, Министерство образования
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