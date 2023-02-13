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ГНС начала первый этап декларирования населения (список)

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба напоминает, что с 2023 года в Кыргызстане начался первый этап перехода к всеобщему налоговому декларированию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, помимо тех лиц, которые обязаны ежегодно представлять налоговую декларацию, в этом году ее должны будут подать новые категории налогоплательщиков.

В частности, до 1 мая налоговую декларацию по итогам 2022 года должны представить:

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющееся государственным или муниципальным служащим;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.

Отметим, что согласно налоговому законодательству, с 2026 года все граждане Кыргызской Республики будут обязаны сдавать налоговую декларацию.

До этого всеобщее налоговое декларирование будет внедряться поэтапно. Первый этап начался с 2023 года. Со следующего года налоговую декларацию обязаны будут представлять все физические лица, получившие налогооблагаемый доход.

Напомним, что до 1 апреля юридические лица, государственные и муниципальные служащие и до 1 мая – физические лица и индивидуальные предприниматели должны представить налоговую декларацию.


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URL: https://www.vb.kg/427176
Теги:
ГНС, декларация, Кыргызстан
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