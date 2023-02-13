В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть Хабиб-и-Неджар

Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на юго-востоке страны, передал телеканал TRT Haber.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.

"Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая историю в 14 веков и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения", - передал телеканал.

По данным из открытых источников, мечеть Хабиб-и Неджар была построена в 638 году, когда в Антакье правили арабы-мусульмане. Признана первой мечетью в Анатолии и Турецкой республике.

В северо-восточном углу мечети, на 4 метра ниже земли, находятся усыпальницы Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы. Вокруг мечети расположены учебные помещения медресе (религиозная школа).

Источник: РИА новости