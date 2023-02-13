Погода
$ 86.91 - 87.81
€ 93.30 - 94.30

В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть Хабиб-и-Неджар

25  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на юго-востоке страны, передал телеканал TRT Haber.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.

"Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая историю в 14 веков и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения", - передал телеканал.

По данным из открытых источников, мечеть Хабиб-и Неджар была построена в 638 году, когда в Антакье правили арабы-мусульмане. Признана первой мечетью в Анатолии и Турецкой республике.

В северо-восточном углу мечети, на 4 метра ниже земли, находятся усыпальницы Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы. Вокруг мечети расположены учебные помещения медресе (религиозная школа).

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427183
Теги:
землетрясение, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  