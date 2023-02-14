В Кыргызстане завершился первый тест-драйв технологии 5G

На территории Кыргызстана операторами сотовой связи были проведены тестовые испытания технологии 5G, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития страны.

По итогам тестовых испытаний достигнуты - скорость передачи данных 1690-2000 Мбит/с /мегабит в секунду/, что в 7 раз больше по сравнению с 4G, скорость приема данных 105 Мбит/с, задержка 14 мс, увеличение пропускной способности от 33 до 100 процентов по сравнению с 4G.

Во время тестовых испытаний операторы связи продемонстрировали возможности 5G в сфере виртуальной реальности, а также возможности управления промышленным роботом в режиме реального времени и качество сервисов видеоконтента. Качество сервисов видеоконтента подразумевает просмотр видео с разрешением 8K Ultra HD.

"В настоящее время сотовый оператор MegaCom завершил первый тест-драйв технологии 5G. В прошлом году в республике начали тестировать 5G мобильную связь", - говорится в сообщении.

5G – это пятое поколение беспроводной сетевой технологии. 5G предлагает более высокую скорость загрузки и выгрузки, и в то же время позволяет одновременно подключать больше устройств.

В Минцифры подчеркнули, что, несмотря на преимущества и удобства, к сожалению, среди населения из-за недостатка знаний о 5G распространяются негативные слухи о якобы вреде технологии и ее опасном воздействии на здоровье человека.

Но на самом деле 5G предоставляет человеку много удобств. В первую очередь, это - доступная и качественная интернет-связь. Например, с помощью новой технологии в режиме реального времени можно будет делать самые сложные операции. А людям, которые занимаются, например, сельским хозяйством, технология предоставляет возможность удаленного управления сельхозтехникой и мониторинга состояния полей.

И наконец, 5G обеспечит четкость и качество сверхвысоких видео и трансляции мероприятий с эффектом виртуальной реальности.

В целом 5G может оказать влияние совершенно другого уровня, нежели 4G. Скорость передачи данных будет в десятки раз выше и при лучших условиях сможет достигать 20 гигабит в секунду, тогда как 4G дает всего 100 мегабит в секунду. Эта разница позволяет загружать десятки полнометражных фильмов на устройство за несколько секунд.

Все эти преимущества могут стать доступны уже в ближайшие 20 лет.