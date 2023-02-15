"Покажете сына - выплачу алименты"

Токмокский городской суд рассмотрел дело 27-летнего А.Т., накопившего задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына в сумме 268 487 сомов. Алименты с него взыскали в 2015 году, сначала он выплачивал небольшие суммы, а с 2020 года вообще перестал платить.

Из показаний подсудимого:

- В 2012 году я познакомился с Жаркынай, в 2013-м женился на ней, мы заключили религиозный брак. В 2014 году у нас родился ребенок. Спустя три месяца жена ушла из дома из-за того, что у нее не сложились отношения с моей мамой. В 2015 году Жаркынай подала в суд на алименты, суд вынес решение взыскать с меня алименты, и я по возможности платил деньги на содержание сына. Но бывшая жена семь лет не показывала мне сына, и в 2020 голу я деньги давать перестал. Так сказал и судебному исполнителю, который напомнил мне о необходимости платить алименты: как только покажут сына, я опять по возможности начну платить.

Из показаний бывшей жены подсудимого:

- После рождения сына у нас отношения окончательно испортились. Доходило до того, что от нас с ребенком прятали еду. Из дома я не выходила, у меня началась депрессия. Когда сыну было три месяца, я поехала погостить к своим родителям. А когда вернулась домой, свекровь собрала мои вещи и велела уходить. В 2015 году я подала на алименты. Сначала он выплачивал по 2484 сома, потом стал платить по 1000, по 500, а потом совсем перестал выплачивать.

Суд напомнил А.Т., что в соответствии со статьей 85 Семейного кодекса родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, независимо от того, видятся ли они с ними. В качестве наказания А.Т .назначено 80 часов общественных работ с выплатой задолженности по алиментам.