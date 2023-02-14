В Баткене будут посажены интенсивные сады яблони, груши и нектарина

С целью развития и поддержки особого статуса Баткенской области и приграничных районов Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР реализуется проект "Зеленая граница"- кооперативный интенсад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проекта будут посажены интенсивные (быстрорастущие) сады яблони, груши, нектарина и черешни на 100 гектарах земли сельскохозяйственного назначения. Данный проект послужит обеспечению местного населения рабочими местами и поддержанием разных слоев населения. Так развитием интенсадов займутся женщины из уязвимых слоев населения, желающие обучиться основам садоводства.

Кооператив будет развит специальной техникой для посадки саженцев навесным оборудованием и системой капельного орошения. Также для сохранения собранной продукции ожидается конструирование основного хранилища вместимостью до 5000 тонн, в том числе помещения под моечное, сортировальное, калибровочное и упаковочное оборудование.

Выращенная продукция будет нацелена на экспорт, а также будет реализовываться посредством специальных полок на рынках республики или супермаркетах с указанием "Экопродукты от фермеров Баткена" маркировкой "Made in Kyrgyzstan".

Проект реализуется в селе Максат, Кулундинского айыл окмоту Лейлекского района, Баткенской области".