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В Баткене будут посажены интенсивные сады яблони, груши и нектарина

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С целью развития и поддержки особого статуса Баткенской области и приграничных районов Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР реализуется проект "Зеленая граница"- кооперативный интенсад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проекта будут посажены интенсивные (быстрорастущие) сады яблони, груши, нектарина и черешни на 100 гектарах земли сельскохозяйственного назначения. Данный проект послужит обеспечению местного населения рабочими местами и поддержанием разных слоев населения. Так развитием интенсадов займутся женщины из уязвимых слоев населения, желающие обучиться основам садоводства.

Кооператив будет развит специальной техникой для посадки саженцев навесным оборудованием и системой капельного орошения. Также для сохранения собранной продукции ожидается конструирование основного хранилища вместимостью до 5000 тонн, в том числе помещения под моечное, сортировальное, калибровочное и упаковочное оборудование.

Выращенная продукция будет нацелена на экспорт, а также будет реализовываться посредством специальных полок на рынках республики или супермаркетах с указанием "Экопродукты от фермеров Баткена" маркировкой "Made in Kyrgyzstan".

Проект реализуется в селе Максат, Кулундинского айыл окмоту Лейлекского района, Баткенской области".


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URL: https://www.vb.kg/427205
Теги:
Баткенская область, Минприродресурсов, сельское хозяйство, фермеры
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