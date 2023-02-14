В Бишкеке двое парней угнали чужой автомобиль. Они задержаны

В Бишкеке двое парней угнали чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека. По ее данным, 11 февраля в милицию обратился гражданин А.У. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 10 на 11 февраля текущего года неправомерно завладели автомобилем марки HondaFit, припаркованным во дворе одного из многоэтажных домов, расположенных по улице Фучика. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 ("Угон автомототранспортного средства") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане К.Р., 1992 года рождения, и К.Б.,2000 года рождения, которые на момент задержания находились в салоне ранее угнанной автомашины, один из подозреваемых был за рулем. Подозреваемые водворены в ИВС.

В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других аналогичного фактов преступлений. Расследование продолжается.