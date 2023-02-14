В Бишкеке мужчина, применив силу, завладел чужим телефоном. Об этом сообщает пресс-служба Пресс-служба УВД Октябрьского района города столицы.

По ее данным, 4 декабря 2022 года в милицию гражданин К.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 07:00 часов утра, находясь по улице Менделеева города Бишкек, где применив физическую силу, открыто завладели мобильным телефоном марки "Samsung" стоимостью 45 тысяч сомов и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Р.Б., 2003 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.