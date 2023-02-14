Врач Молдалиева: Из всех известных инфекций самая заразная сегодня - корь

"По информации Всемирной организации здравоохранения, в последние годы во многих странах эпидситуация по кори заметно осложнилась. Кори не становится меньше. Это одна из самых высокозаразных вирусных инфекций, известных человеку. Заболевание передается воздушно-капельным путем. И, конечно, есть угроза ее распространения и в Кыргызстане. В нашей стране был подъем заболеваемости в 2018-2019 годах, тогда было зарегистрировано более тысячи случаев.

На сегодня зарегистрировано шесть случаев кори и два случая краснухи. Но, как говорится, не надо успокаиваться. Надо обязательно знать, обязательно помнить: если в одном помещении, среди сотни человек, не болевших корью, не привитых от нее, будет хоть один больной корью, то заболеют все", - сказала в интервью vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

О симптомах заболевания наслышаны, думается, многие и все-таки напомните о них.

- Первые симптомы кори похожи на простуду, ОРВИ: першение в горле, повышение температуры, покашливание, после трех-четырех дней появляются высыпания. Однако человек становится заразен уже с момента появления первых симптомов и нередко успевает заразить окружающих.

Корьевая сыпь - это классика этой болезни. Сначала она появляется на лице и шее, потом - покрывает туловище. И следом - руки и ноги. А еще кашель, конъюнктивит. Но все это через несколько дней проходит. И не в них опасность кори. А в том, что она может вызвать серьезные осложнения. Вплоть до летального исхода. Особенно у детей до 5 лет.

Какие?

- Осложнения кори очень, повторяю, тяжелые. Это - слепота, энцефалит, приводящий к отеку головного мозга, менингиты, полиневриты (в основном у взрослых). А еще инфекции дыхательных путей, пневмония, тяжелая диарея, отит. Корь у беременных ведет к потере плода.

Кто в группе риска?

- Любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори. Тот, кто не прошел противокоревую вакцинацию, не переболел корью. Кроме того, в группу риска входят работники медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, мигранты, кочующие группы населения.

То есть вакцинация против кори может спасти от заражения?

- Да, многократно доказана жизненная необходимость ее проведения. Но нередко эта, по сути, аксиома игнорируется. И это очень тревожно. По этой причине увеличивается число завозов коревой инфекции из неблагополучных стран. Кстати, из шести зарегистрированных случаев один был завезен из Турции. В данное время в мире, в том числе в России, Турции, европейских странах, Таджикистане, идет подъем заболеваемости. В 2022 году в мире было зарегистрировано около 160 тысяч заболевших в 150 странах. Были и смертельные исходы

В любой момент инфекция может пожаловать и к нам. Поэтому настоятельно рекомендуем: пройдите вакцинацию против кори! Не искушайте судьбу, не подвергайте себя, своих близких неоправданному, иногда смертельному риску. Не привитые и не болевшие корью после контакта с заболевшим заражаются с вероятностью более 90 процентов.

Бытует мнение, что корью болеют только дети.

- Это еще один миф. В эпидемический процесс включены все возрастные группы. Корь давно перестала быть достоянием детского возраста. Хотя именно дети от нее страдают более других. У них чаще случаются тяжелые осложнения. Но и взрослых она редко обходит последствиями. Среди шести заболевших - пятеро детей до 14 лет. Некоторые из них получили первую дозу вакцины или же вовсе не прививались. Замечу, что противопоказаниями к вакцине от кори являются острые заболевания или обострения хронических заболеваний, аллергия. Хотя по поводу нее ученые сейчас спорят. Сейчас уже есть доказательства, что корь для лиц с аллергией представляет большую опасность, вызывая у них тяжелейшие осложнения.

Случаи кори зарегистрированы с начала года только на территории Бишкека. В остальных регионах ситуация пока относительно спокойная.

Где лечить больного корью?

- Если есть симптомы и высыпания, необходимо вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь. Врачи осмотрят и при необходимости госпитализируют в стационар. Не всегда нужна госпитализация. Госпитализации, иногда срочной, подлежат дети в возрасте до 1 года. Кроме того, больные с тяжелыми, осложненными формами кори. В остальных случаях корь лечится в домашних условиях. Больному необходимо соблюдать постельный режим в течение всего катарального периода и 2 - 3 дня после снижения температуры. Следует обратить внимание на гигиеническое содержание кожи и слизистых оболочек больного. Специфической терапии кори нет. Неспецифические препараты назначает лечащий врач. Больной нуждается в чистом воздухе и свете. Необходимо проводить дезинфекцию комнаты, где находится больной. Это способствует очищению помещения от микробов, вызывающих осложнения.

Для справки: 120–130 человек каждый год в мире умирают от кори, еще 60 тысяч взрослых с таким диагнозом теряют зрение. Кроме того, каждый первый из тысячи заболевает тяжелыми воспалениями мозговых оболочек.

В ноябре 2022 года в ВОЗ и Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что в мире может возникнуть угроза распространения кори из-за сокращения вакцинации. На фоне пандемии COVID-19 в 2021 году прививку от кори пропустили почти 40 миллионов детей.