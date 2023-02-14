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Мэрия Бишкека представила схемы движения 120 новых автобусов

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- Бакыт Басарбек
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Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека закупил 120 новых автобусов марки Zhongtong 6105 у компании Zhongtong Bus Holding Co Ltd. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Департаментом транспорта подготовлены проекты схем микроавтобусных маршрутов для разгрузки центральных улиц с учетом создания кольцевых маршрутов и положительной экологической системы в центре столицы.

В настоящее время функционируют два кольцевых автобусных маршрута. Муниципальный (социальный) маршрут №48, №35 муниципального предприятия "БПАТП". Оба маршрута связывают основные пассажирообразующие сектора, такие как Аламединский и Ошский рынки, Западный и Восточный автовокзалы.

Так, новые автобусы распределены по действующим маршрутным линиям следующим образом:

№ 35 автобус (Западный автовокзал – ж/д Вокзал – Восточный автовокзал) протяженность 18,2 км, интервал – 7 мин. Выделено 14 автобусов. По пассажирской вместимости заменит 42 микроавтобуса маршрутной линии №113.

№48 автобус (Западный автовокзал – Восточный автовокзал (кольцевая)) протяженность 18 км, интервал – 7мин. Выделено 14 автобусов марки. Заменит 42-й микроавтобуса маршрутной линии № 214.

№ 38 автобусный маршрут (Аламедин - 1 мкр – 110-й квартал) охватывает западную и восточную часть города, протяженность 37,4 км, интервал – 7 мин. Выделено 19 автобусов.

№ 42 автобусный маршрут (12-й мкр – ж/м "Ала-Тоо") охватывает южную и западную части города, протяженность 49,6 км, интервал – 7 мин. Выделено 19 автобусов.

№ 7 автобусный маршрут (мкр. "Аламедин-1" – Дача "Достук") охватывает северную и южную части города, протяженность 40,7 км, интервал – 7 мин. Выделено 20 автобусов марки "Ютонг 6108".

Департаментом транспорта также разработаны новые схемы движения автобусных маршрутов: №№31,49,50,19:

№ 31 автобус ("Ынтымак" ж/м - кольцевая) протяженность 34 км, интервал – 7 мин. Выделено 24 автобуса. Заменит 72-й микроавтобуса маршрутной линии № 101.

№ 49 автобус ("Арча-Бешик" ж/м - кольцевая) протяженность 24,2 км, интервал – 7 мин. Выделено 11 автобусов. Заменит 33-й микроавтобус.

№ 50 автобус (Жилгородок – ж/м "Рухий-Мурас") протяженность 44 км, интервал – 7 мин. Выделено 19 автобусов. Заменит 66 микроавтобусов.

№ 19 автобус (ж/м "Ак-Ордо" – ул. Кустанайская) протяженность 34 км, интервал – 7 мин. Выделено 17 автобусов. Заменит 51-й микроавтобус.

Вышеуказанные автобусы, которые будут задействованы по новым схемам движения в количестве 54 единиц, заменят 162 микроавтобуса, что существенно отразится на экологии города по вредоносным выбросам в атмосферу.

Дорогие горожане! По дополнительным вопросам можете обращаться по телефону: 0502 205 202".


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URL: https://www.vb.kg/427213
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
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