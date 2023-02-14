Федерация профсоюзов КР просит кабмин обратить внимание на цены продуктов

Федерация профсоюзов Кыргызстана выступила с обращением к кабинету министров КР в связи с ростом цен на продовольственные товары. Ниже приводим текст обращения:

"Федерация профсоюзов Кыргызстана выражает крайнюю обеспокоенность и тревогу в связи с ростом цен на продовольственные товары первой необходимости.

В январе-декабре 2022 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 14,7 процента. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 15,8 процента, непродовольственные товары - на 12,7 процента и тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 9,1 процента.

В наибольшей мере за этот период повысились цены на рыбу - на 32,5 процента, сахар-песок - на 30,5 процента, муку - на 27,8 процента, другие молочные продукты - на 26,8 процента, макаронные изделия и другие зерновые продукты - на 25,5 процента, масло сливочное - на 22,3 процента, сушеные фрукты и орехи - на 20,6 процента, рис - на 19,7 процента, хлеб - на 17,4 процента, безалкогольные напитки - на 16,1 процента, крупу гречневую - на 12,1 процента, говядину - на 12,2 процента и баранину - на 11,7 процента.

В результате повышения цен на продовольствие многие граждане республики не имеют возможности покупать мясо, молочные продукты, масло, сахар. Соответственно нехватка жизненно необходимых продуктов негативно влияет на здоровье граждан.

Величина прожиточного минимума за 2022 год в среднем на душу населения составила 7178,32 сома, на население трудоспособного возраста – 8025,18 сома.

В структуре прожиточного минимума расходы на продовольственные товары составляют 65%, или 5216,4 сома. Однако в настоящее время на эту сумму невозможно приобрести продукты первой необходимости на месяц.

По данным Нацстаткома, в стране в 2021 году за чертой бедности проживали 2 млн. 244 тыс. человек, что составляет 33,3% к общей численности населения.

Вследствие того, что все больше семей оказываются в условиях крайней бедности, дети из этих семей подвергаются гораздо большему риску стать жертвами детского труда, детского брака и торговли детьми.

Дальнейший рост цен неизбежно приведёт к негативным социальным и экономическим последствиям для граждан республики и к росту протестных настроений среди населения.

С учётом вышеизложенного, в целях сохранения стабильности в обществе и защиты работающих граждан республики, Федерация профсоюзов Кыргызстана от имени трудящихся просит обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию с ценами на товары первой необходимости.

С уважением, председатель Э.Ш. Кызаев".