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В Оше утвердили бюджет на 2023 год

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше утвердили бюджет на 2023 год. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, сегодня, 14 февраля, состоялась очередная ХVI Сессия депутатов Ошского городского кенеша.

В мероприятии приняли участие председатель городского кенеша Салман Назылбеков, первый вице-мэр города Оша Марс Исаев, руководители всех городских предприятий, учреждений и ведомств, представители гражданского сектора, СМИ, общественности.

В рамках повестки дня состоялось рассмотрение бюджета города Оша на 2023 год и плановых показателей на 2024-2025 годы.

По бюджету города на вопросы депутатов ответил первый вице-мэр города Марс Исаев, представители городского финуправления, в ходе чего была представлена информация об основных показателях доходной и расходной части бюджета и направлениях, которые планируется развивать в текущем году.

В итоге бюджет города Оша на 2023 год был утвержден и составил 2 509 306,2 тыс.сомов.

Отмечено, что объем доходной части местного бюджета на 2023 год (с учетом специальных средств бюджетных учреждений) по сравнению с утвержденным бюджетом на 2022 год вырос на 156,8%, определен в размере 2 509 306,2 тыс. сомов, увеличение составило 908 796,2 тыс.сомов, среди которых:

- налоговые поступления составляют 2 023 126,2 тыс. сомов (80,7% от общего объема бюджета);

- неналоговые поступления 356 180,0 тыс. сомов (14,1% от общего объема бюджета);

- специальные средства бюджетных учреждений составляют 130 000,0 тыс. сомов (5,2% от общего бюджета).

На основании Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и прогнозе на 2024-2025 годы" отчисления из общегосударственных доходов в местный бюджет устанавливаются в следующей норме:

- подоходный налог - 100%;

- налог за пользование недрами - 50%;

- налог на имущество - 100%;

- налог на основе патента – 100%.

А плановые показатели местного бюджета на 2024 год составляют 2 632 874,0 тыс.сомов и на 2025 год - 2 768 117,7 тыс.сомов.

Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета на 2023 год, включая специальные средства, составила 2 509 306,2 тысячи сомов и по сравнению с 2022 годом увеличилась на 908 796,2 тысячи сомов.

Расходная часть бюджета на 2023 год предлагается по секторам следующим образом:

Относительно расходной части можно отметить, что, по сравнению с 2022 годом, она увеличена на 908 796,2 тыс.сомов и определена в размере 2 509 306,2 тыс.сомов (с учетом спецсредств).

Вместе с тем, согласно поручению мэра города Ош Бакытбека Жетигенова в текущем году особое внимание будет уделено вопросам бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой, улучшения инфраструктуры города, строительства социальных объектов и ремонта дорог, противодействия транспортным заторам на перекрестках центральных дорог города, проектам по софинансированию.

В связи с этим расходная часть бюджета города на 2023 год предлагается следующим образом:

- государственные услуги общего назначения – 15,7%;

- сфера обороны – 0,3%;

- экономические вопросы – 19,6%;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 36,2%;

- культура и спорт - 6,7%;

- образование - 20,4%;

- социальную защиту - 1,1%.


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URL: https://www.vb.kg/427217
Теги:
бюджет, Ош, горкенеш, мэрия
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