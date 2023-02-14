Алмазбек Атамбаев - с вещами на выход

Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Точнее, одно из уголовных дел, но весьма значимое, - так называемое "дело Батукаева". Высшая судебная инстанция, таким образом, отменила приговор Первомайского суда, по которому Атамбаев должен был 11 лет провести в исправительной колонии.

В 2013 году криминальный авторитет Азиз Батукаев, якобы смертельно заболев, оказался на свободе и благополучно покинул Кыргызстан. До 2019 года это обстоятельство никого особо не тревожило. До тех пор, пока окончательно не испортились отношения между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым. Жээнбеков что только не пытался повесить на бывшего друга. Одно обвинение в перевозке контрабандного груза и – ни больше ни меньше – в причастности к падению самолета в поселке Дача-СУ чего стоит! Специально созданная комиссия тогда натуральным образом рыла землю, пытаясь отыскать в катастрофе атамбаевский след. Не получилось. А вот с Батукаевым получилось.

В 2020 году Атамбаев был обвинен в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Всего в отношении экс-президента, напомним, было возбуждено семь уголовных дел. Одни из них более серьезные, другие гроша ломаного не стоят. 16 июня прошлого года Алмазбек Атамбаев был оправдан по двум из семи дел из категории незначительных. Ему вменялось, во-первых, злоупотребление должностным положением при строительстве школы в столичном жилмассиве "Калыс-Ордо" (всего по этому головному делу проходили фигурантами 11 человек, в том числе экс-мэры Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов). А второе уголовное дело связано с незаконной выдачей паспортов некоторым турецким гражданам, в том числе Орхану Инанды.

Летом Первомайский районный суд признал, что касательно этих двух дел никакого нарушения законов со стороны Алмазбека Атамбаева не выявлено.

Остальные дела связаны с освобождением Батукаева, модернизацией ТЭЦ, кой-ташскими событиями и с тем, что Атамбаев якобы незаконно расширил принадлежащий ему земельный участок. Ни по одному из этих дел, кроме батукаевского, судебных решений пока нет.

Теперь рассыпалось еще одно уголовное дело. Рассыпалось ожидаемо и предсказуемо. Слишком уж топорно оно было состряпано и больше напоминало стремление всеми силами упрятать за решетку строптивого экса. Мнением самого Батукаева никто не интересовался, многочисленные фигуранты (изначально их было около двадцати) топили друг друга (а в основном Атамбаева) и, утопив, выходили на свободу. В итоге он остался единственным козлом отпущения.

Лишь сейчас Верховный суд сумел грамотно разобраться, что не все в этом деле просто и однозначно. А что значит отправление уголовного дела на новое рассмотрение? Это значит, что первый раз его рассмотрели неправильно. Предвзято, несправедливо, с обвинительным уклоном. Подсудимый формально еще не оправдан, но имеет все шансы оправдаться. На сегодняшний день в отношении него нет ни одного судебного приговора, и перед законом он чист.

Интересно, что действующий президент Садыр Жапаров – единственный из кыргызских президентов, который не занимается политическими преследованиями оппонентов. Несмотря на то, что сам в свое время именно с подачи Атамбаева был посажен в тюрьму по политическим мотивам. Более того, в одном из интервью Жапаров признался, что всегда следует совету предков: кто камнем бьет, того бей пищей. Человеку, творящему зло в отношении тебя, нужно отвечать добротой. Именно Садыр Жапаров позаботился о переводе Атамбаева в 47-ю колонию, где лучше условия и больше свободы.

Ничем не ограничивал он и свободу атамбаевских сыновей, ничего не имея против их депутатства и никак не вставляя палки в колеса ни им, ни социал-демократам, продолжающим бороться за права своего опального лидера.

Нынешний президент не вмешивался в ход судебных разбирательств, лишь предлагал эксу покаяться. Покаялся ли Алмазбек Шаршенович? Трудно сказать. Заметно, что последнее время он как-то притих. Может, действительно осознал свою неправоту в отношении действующей власти, может, почувствовал, что бороться привычными ему методами бессмысленно, а может, сказывается его изрядно подорванное здоровье.

Суды по кой-ташским событиям еще идут, и трудно пока предугадать, чем они закончатся. Пока ясно одно: Алмазбек Атамбаев больше не узник совести, никакой политической подоплеки в его делах нет. Так что, по всей вероятности, закончится все для него весьма благоприятным образом