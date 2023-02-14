Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Кыргызстане

Учения "Нерушимое братство", от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Кыргызстане. Об этом сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции", - рассказал он.

Даты проведения учений не приводятся.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о "нецелесообразности" проведения в стране учений "Нерушимое братство-2023".