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Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Кыргызстане

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- Нина Ничипорова
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Учения "Нерушимое братство", от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Кыргызстане. Об этом сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции", - рассказал он.

Даты проведения учений не приводятся.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о "нецелесообразности" проведения в стране учений "Нерушимое братство-2023".


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URL: https://www.vb.kg/427219
Теги:
ОДКБ, операция, учения, Генеральный штаб, безопасность, конфликт, Кыргызстан
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