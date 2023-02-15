Суд в Турции арестовал 5 лиц по делу о разрушении 25 домов в зоне бедствия

Суд в Турции избрал меру пресечения в виде ареста в отношении пяти лиц, задержанных в рамках расследования дела об обрушении в результате землетрясения 25 зданий в провинции Газиантеп, сообщает информагентство Анадолу.
Арестованные переданы в распоряжение органов юстиции.
Всего в ходе следствия были взяты под стражу девять человек.
Один из задержанных освобожден с переводом под судебный контроль. В отношении остальных продолжаются следственные мероприятия.
Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги
Турции приспущены на всей территории страны.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.