Суд в Турции арестовал 5 лиц по делу о разрушении 25 домов в зоне бедствия

Суд в Турции избрал меру пресечения в виде ареста в отношении пяти лиц, задержанных в рамках расследования дела об обрушении в результате землетрясения 25 зданий в провинции Газиантеп, сообщает информагентство Анадолу.

Арестованные переданы в распоряжение органов юстиции.

Всего в ходе следствия были взяты под стражу девять человек.

Один из задержанных освобожден с переводом под судебный контроль. В отношении остальных продолжаются следственные мероприятия.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги

Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.