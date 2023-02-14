Садыр Жапаров предложил открыть торговый дом Кыргызстана в Венгрии

Президент Садыр Жапаров сегодня, 14 февраля, принял участие в венгерско-кыргызском бизнес-форуме, состоявшемся в городе Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в работе мероприятия участвовали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, руководители Венгерско-Кыргызского фонда развития, Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, а также около 100 крупных компаний Кыргызстана и Венгрии, представляющих туристическую и строительную отрасли, легкую и пищевую промышленность, фармацевтику, энергетику, промышленное производство и т.д.

Открытие форума началось с показа видеоролика об инвестиционных и экспортных возможностях Кыргызстана.

Далее глава государства в своем выступлении отметил:

"Уважаемый г-н Мартон Надь!

Уважаемые участники бизнес-форума!

Дамы и господа!

Прежде всего хочу начать свое выступление с приветствия всех участников сегодняшнего венгерско-кыргызского бизнес-форума.

Выражаю глубокую признательность руководству Венгрии, Мартону Надь и братскому венгерскому народу за теплое гостеприимство, оказанное делегации Кыргызской Республики.

Несмотря на то что времени у нас было немного, мы познакомились с прекрасным Будапештом, жемчужиной Европы, и полюбовались его архитектурными чудесами, прогрессом науки и техники, а также его динамично развивающейся экономикой.

Теперь мы рады возможности собраться вместе с вами на площадке венгерско-кыргызского бизнес-форума и встретиться с деловыми кругами обеих стран.

Уважаемые участники форума!

Отношения дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и братской Венгрией основаны на исторических, культурных и духовных связях.

Межгосударственные отношения, заложенные на этом прочном фундаменте тридцать лет назад и особенно развившиеся в последние годы и вышедшие на уровень стратегического партнерства, вызывают в наших сердцах глубокое чувство удовлетворения.

Сегодняшнее мероприятие имеет важное значение не только между Кыргызстаном и Венгрией, но и для развития торгово-экономических отношений с Кыргызстаном и Европейским союзом.

Важно отметить, что по линии торгово-экономического сотрудничества в 2021 году создан Венгерско-кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 50 млн. долларов США.

Деятельность фонда направлена на реализацию совместных проектов и оказание финансовой поддержки бизнес-сектору.

В настоящее время планируется реализация конкретных бизнес-проектов на общую сумму 26 млн. долларов.

Верю, что благодаря проектам мы увидим хорошие результаты для развития наших стран и укрепления экономического сотрудничества.

Уважаемые участники бизнес-форума!

Между тем торгово-экономический потенциал сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией используются не в полной мере. Например, если говорить о торговле между двумя странами, то за 11 месяцев 2022 года объем товарооборота составил всего 7,6 млн долларов . Следовательно, важно придать новый импульс развитию торгово-экономического и промышленно-инвестиционного сотрудничества. В этом направлении у нас есть все возможности для продвижения экспорта органической продукции на рынки ближних и дальних стран.

Несмотря на большой экспортный потенциал Кыргызской Республики, нам интересен опыт Венгрии по использованию новых технологий в агропромышленном комплексе.

Кроме того, хотел бы отметить, что Венгрия, как член Европейского Союза, предоставляет Кыргызской Республике специальные тарифные льготы в рамках ВСП+. Другими словами, кыргызскую продукцию можно экспортировать в Венгрию без каких-либо пошлин.

В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность открытия торгового дома Кыргызстана в Венгрии, переноса производства и создания совместных предприятий по производству экологически чистой продукции на территории Кыргызстана.

Помимо преимуществ экспортного потенциала, наши страны должны максимально углублять экономическое партнерство в торговой, инвестиционной и других сферах.

Уважаемые участники форума!

Приглашаем венгерский бизнес-сектор к участию в реализации приоритетных проектов в сферах туризма, энергетики, агропромышленного комплекса и промышленного производства.

Все мы понимаем, что в настоящее время энергетика стала важным фактором успешного и устойчивого развития. Кыргызская Республика особенно заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения "чистой" энергетики. Сейчас Кыргызстан использует только 10 процентов своего гидроэнергетического потенциала. По этому показателю республика занимает третье место среди стран СНГ. Мы приложили все усилия для кардинального исправления этой ситуации и за последние два года уверенно начали продвигать проекты в сфере гидроэнергетики.

Кыргызстан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика, солнечная энергия, энергия ветра и энергия геотермальных вод.

Приглашаем венгерские компании рассмотреть возможность их участия в данных проектах, а также в строительстве малых, средних и крупных ГЭС в Кыргызской Республике.

Уважаемые участники форума,

Кыргызстан – страна с удивительно красивой и чистой природой, 94 процента ее площади занимают горы. Страна обладает огромным потенциалом в сфере туризма и ежегодно привлекает множество европейских туристов.

Призываю к активному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов в туристической сфере страны, в частности, строительстве горнолыжных комплексов, гостиниц, реконструкции объектов здравоохранения и других проектов.

Кроме того, в целях развития туризма и торгово-экономического сотрудничества очень важно, как можно скорее, открыть прямое авиасообщение между нашими странами.

Уважаемый г-н Мартон Надь!

Уважаемые гости и участники форума!

Кыргызская Республика всегда открыта для экономического, научного и гуманитарного сотрудничества, а также для взаимодействия с представителями деловых кругов Венгрии.

Мы надеемся, что дискуссии в рамках форума откроют новые возможности для наших предпринимателей.

Приглашаю венгерский бизнес активно работать с нашими предпринимателями, находить точки соприкосновения и инвестировать во взаимовыгодные проекты.

В завершение своего выступления я хотел бы поблагодарить наших венгерских друзей за прием кыргызской делегации и за их заинтересованность в укреплении сотрудничества с Кыргызской Республикой.

Уверен, что сегодняшняя встреча внесет большой вклад в укрепление дело, - говорится в обращении президента.