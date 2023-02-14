Атамбаев пообещал вернуться в Кыргызстан

Бывший президент Алмазбек Атамбаев подтвердил журналистам, что отправится за границу на лечение. Об этом он сообщил при выходе из колонии.

"Но я вернусь и чем раньше, тем лучше. Три с половиной года в заключении дают о себе знать, год в одиночной камере. Возможно, понадобятся несколько операций", - сказал он.

Напомним, уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека.

Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда.

Сразу же в этот день Алмазбеку Атамбаеву разрешили выехать из страны. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.