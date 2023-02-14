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Атамбаев: Сооронбая Жээнбекова бог накажет

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен мстить Сооронбаю Жээнбекову. Об этом он сказал журналистам во время своего освобождения из колонии.

"Бог его сам накажет, хотя уже и так наказывает. У кыргызов не зря говорится, что все от бога", - сказал он.

Напомним, уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека.

Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда.

Сразу же в этот день Алмазбеку Атамбаеву разрешили выехать из страны. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/427234
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан
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