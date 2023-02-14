Атамбаев: Сооронбая Жээнбекова бог накажет

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен мстить Сооронбаю Жээнбекову. Об этом он сказал журналистам во время своего освобождения из колонии.

"Бог его сам накажет, хотя уже и так наказывает. У кыргызов не зря говорится, что все от бога", - сказал он.

Напомним, уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека.

Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда.

Сразу же в этот день Алмазбеку Атамбаеву разрешили выехать из страны. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.