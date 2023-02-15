В МВД произошли кадровые перестановки

Приказом министерства полковник милиции Улан Бердибаев освобожден от должности заместителя начальника первого управления Службы по

противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД и назначен на должность начальника eправления уголовного розыска ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полковник милиции Азизбек Ташболотов освобожден от должности начальника Сулайман-Тооского городского отдела милиции УВД города Ош и назначен на должность заместителя начальника Кара-Сууйского районного отдела внутренних дел Ошской области по оперативной работе. Заместитель начальника Кара-Сууйского РОВД Ошской области по оперативной работе майор милиции Чынгыз Айтимбетов назначен на должность начальника отдела уголовного розыска УВД города Ош.