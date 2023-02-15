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Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Венгрию

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- Назгуль Абдыразакова
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Завершился официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшийся 12–14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, официальные мероприятия начались с церемонии официальной встречи Садыра Жапарова с президентом Венгрии Каталин Новак на площади Лайоша Кошуты в городе Будапешт.

Глава государства также возложил венок к монументу героям Венгрии на площади Героев.

Садыр Жапаров и Каталин Новак провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудив конкретные вопросы двустороннего сотрудничества.

По завершению переговоров, президенты приняли Совместную декларацию об укреплении и развитии стратегического партнерства Кыргызстана и Венгрии. Также подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.

Подводя итоги переговоров в своих заявлениях для прессы, президенты выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности укрепят и расширят стратегическое партнерство.

Также Садыр Жапаров пригласил Каталин Новак посетить Кыргызстан в удобное для нее время.

В тот же день глава государства встретился со спикером Национального Собрания Венгрии Ласло Кёвером и совершил экскурсию по зданию парламента.

Кроме этого, президент лично передал внукам известного в Кыргызстане архитектора Ласло Месароша его семейные фотографии, а также документы из республиканских архивов, раскрывающие белые пятна в биографии их бабушки - Вильмы Ковач.

На следующий день президент открыл работу Венгерско-кыргызского бизнес форума, в котором приняли участие крупные венгерские и кыргызские компании. Глава государства призвал венгерское бизнес-сообщество к активному участию в реализации перспективных проектов в Кыргызстане.

Затем Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обе стороны подтвердили готовность к наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Также глава государства ознакомился с деятельностью компании "Ganz Transformers and Electric Rotating Machines Ltd", производящей оборудование для энергетической отрасли. Предполагается сотрудничество с данной компанией в рамках Венгерско-Кыргызского фонда развития.


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URL: https://www.vb.kg/427237
Теги:
визит, президент, Венгрия, сотрудничество, Садыр Жапаров
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