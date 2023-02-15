В Бишкеке прошел Международный турнир по каратэ-до

В физкультурно-оздоровительном комплексе Бишкека с 10 по 12 февраля 2023 года проведен XV Международный Турнир по каратэ-до WKF "Bishkek Open-2023". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, цель мероприятия - популяризация и продвижение каратэ в Кыргызской Республике, укрепление дружеских связей между странами ближнего зарубежья, повышение спортивного мастерства спортсменов и обмена опытом тренеров. В данном турнире принимало участие более 800 человек в возрасте от 5 до 18 лет и старше, от 26 команд из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и России.

На торжественном открытии турнира присутствовали директор Департамента физической культуры, спорта, туризма и работе с молодёжью мэрии города Бишкек Жоомарт Шамканов, в качестве почетных гостей главы делегаций зарубежных государств. Президентом Бишкекской городской Федерации каратэ-до Казановым Д.В. по итогам международного турнира победителям и призерам, главам делегаций зарубежных государств были вручены памятные подарки.

Результаты турнира в общекомандном зачете:

1-место - каратэ Клуб "Кейхацу" города Бишкек (Кыргызстан),19-золотых, 13-серебрянных, 37-бронзовых медалей;

2-место - команда Жамбыльской области (Казахстан), 15-золотых, 10-серебрянных, 16-бронзовых медалей;

3-место - команда города Шымкент (Казахстан) ,11-золотых, 15-серебрянных, 18-бронзовых медалей.