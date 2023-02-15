Погода
$ 87.25 - 88.07
€ 93.30 - 94.30

Глава Минэнерго:Каждая РЭС должна иметь 5 аварийно-запасных трансформаторов

166  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с коллективом Таласского предприятия электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Ибраев поставил ряд задач перед руководством компании по обеспечению населения бесперебойным электроснабжением, отметил необходимость проведения специальных технических мероприятий и поручил соответствующим специалистам выполнить их к октябрю 2023 года.

Кроме того, министр после встречи с энергетиками в формате вопросов-ответов подчеркнул, что обеспечение населения регулярным, качественным электроснабжением является обязанностью энергетиков, и призвал работников работать ответственно. В случае возникновения внештатной ситуации следует принимать незамедлительные меры. Кроме того, увеличение генерации, привлечение инвесторов, необходимость уделить внимание "зеленой" энергетике, ускорение установки "умных" счетчиков и т.д. - такие вопросы рассматривались.

"Увеличивается количество потребителей электроэнергии. Мы должны быть готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение населения. Во избежание отключения электроэнергии в осенне-зимний период 2023-2024 годов каждая РЭС должна быть обеспечена необходимым количеством аварийно-запасных трансформаторов", - сказал министр.

Также в рамках встречи руководство ТПЭС предоставило отчет о проделанной работе в 2022 году и упомянуло о планах на 2023 год. В завершение встречи министр Таалайбек Ибраев выразил слова благодарности руководству компании за бесперебойное электроснабжение населения в период сильных январских холодов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427241
Теги:
Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  