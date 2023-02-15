Глава Минэнерго:Каждая РЭС должна иметь 5 аварийно-запасных трансформаторов

Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с коллективом Таласского предприятия электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Ибраев поставил ряд задач перед руководством компании по обеспечению населения бесперебойным электроснабжением, отметил необходимость проведения специальных технических мероприятий и поручил соответствующим специалистам выполнить их к октябрю 2023 года.

Кроме того, министр после встречи с энергетиками в формате вопросов-ответов подчеркнул, что обеспечение населения регулярным, качественным электроснабжением является обязанностью энергетиков, и призвал работников работать ответственно. В случае возникновения внештатной ситуации следует принимать незамедлительные меры. Кроме того, увеличение генерации, привлечение инвесторов, необходимость уделить внимание "зеленой" энергетике, ускорение установки "умных" счетчиков и т.д. - такие вопросы рассматривались.

"Увеличивается количество потребителей электроэнергии. Мы должны быть готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение населения. Во избежание отключения электроэнергии в осенне-зимний период 2023-2024 годов каждая РЭС должна быть обеспечена необходимым количеством аварийно-запасных трансформаторов", - сказал министр.

Также в рамках встречи руководство ТПЭС предоставило отчет о проделанной работе в 2022 году и упомянуло о планах на 2023 год. В завершение встречи министр Таалайбек Ибраев выразил слова благодарности руководству компании за бесперебойное электроснабжение населения в период сильных январских холодов.