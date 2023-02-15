На Иссык-Куле из-за нарушений закрыли ряд пансионатов

На Иссык-Куле из-за неисправности очистных сооружений были оштрафованы ряд пансионатов, а некоторым были направлены письма о прекращении деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Во исполнение Указа президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль" от 26 апреля 2022 года №131 со стороны Минприроды Кыргызской Республики проведена инвентаризация малых мест отдыха, гостевых домов, санаториев, пансионатов, домов отдыха, расположенных в области, по результатам которой определены: по Иссык-Кульской области зарегистрировано 184 мест отдыха, 837 малых мест отдыха, гостевых домов, гостиниц, всего 1021 мест отдыха.

В 2023 году 181 объектам отдыха были вручены уведомления (уведомления) о запрете на работу без очистных сооружений с 1 января 2023 года. Всего в 2022-2023 годах было распространено 313 предупреждений, в том числе по районам.

1. Иссык-Кульский район - 226;

2. Тюпскинский район - 7;

3. Ак-Суйский район - 10;

4. Джети-Огузский район - 48;

Тонский район - 22.

В Иссык-Кульской области имеется 105 очистных сооружений, относящихся к местам отдыха. Из них 51 объект очистки сточных вод прошли государственную экологическую экспертизу. Сегодня продолжается инвентаризация и выдача предупреждений (уведомлений).

Местам отдыха, где выявлены факты нарушений:

- На курорт" Золотые пески " наложен штраф в размере 17000 сомов, за причинение вреда окружающей среде предъявлен иск на 65021 сом, который был передан Иссык-Кульскому отделу внутренних дел для принятия мер в рамках закона.

- "Дилором" за причинение вреда окружающей среде "наложен штраф в размере 17000 сомов.

- Санаторий "КазГУ" оштрафован на 17000 сомов, за вред окружающей среде предъявлено исков на 5592 сома.

- Детская площадка отдыха "Джерзинец" штраф составил 17000 сомов, за вред окружающей среде - 28795 сомов.

- Детская зона отдыха "Илим " оштрафована на 17000 сомов.

- Место отдыха "Академия наук" оштрафовано на 13000 сомов.

- Место отдыха "Университет" оштрафовано на 17000 сомов.

На очистном сооружении ОсОО" Взморье Сити", арендующем очистное сооружение отдыха" Асыл-Таш", были взяты анализы, по результатам которых за вред окружающей среде с плохим химическим анализатором был предъявлен иск на 110000 сомов и наложен штраф на 17000 сомов.

В соответствии с указанным указом в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области должны быть размещены объекты санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, не обеспеченные инженерными коммуникациями и сооружениями (водозаборами, водопроводно-канализационной сетью, канализационной насосной станцией и очистными сооружениями). с 1 января 2023 года.

11 января 2023 года в связи с неисправностью очистных сооружений в санаториях "Жыргалан", "Джети-Огуз" и в оздоровительном комплексе "Кайнар", расположенном в Джети-Огузском районе, 20 января 2023 года в оздоровительные центры "Ак-Суу Кенч", "Омур дария", "Заря", "КСХТ", расположенные в Ак-Суйском районе, в связи с появлением в интернет-источниках информации о том, что сооружения не функционируют, были направлены письма о прекращении деятельности. Также в прокуратуру Иссык-Кульской области направлены письма о принятии мер в отношении этих мест отдыха.

Кроме того, на 8 объектов отдыха, расположенных в области, которые сбрасывают термальные воды в окружающую среду с использованием бассейнов, направлены письма по проведению химических анализов для проверки качества термальных вод после их использования.

Совместно с мониторингом были взяты пробы сточных вод очистных сооружений 9 рекреационных зон.

На основании вышеуказанного мониторинга решением комиссии получены направления от Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики на проведение внеплановых проверок 19 мест отдыха в рамках законодательства.

Для информации, Иссык-Кульская область в целях предупреждения экологической безопасности биосферной территории в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О водоотведении и очистных сооружениях на биосферной территории "Иссык-Куль" от 17 августа 2020 года № 133 с 1 января 2021 года приступает к проектированию объектов, не имеющих очистных сооружений и не подключенных к системам водоотведения (канализации), выдача, сдача в эксплуатацию документов, заключений государственной экологической и государственной строительной экспертиз не допускается".