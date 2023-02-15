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Алмазбек Атамбаев вылетел в Испанию

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- Бермет Таалайбекова
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел за границу в Испанию. Об этом редакции vb.kg сообщили источники из окружения бывшего президента.

Напомним, уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении Алмазбека Атамбаева было отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека. Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда. Решением Первомайского суда бывшему президенту разрешили выехать из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/427245
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Испания, экс-президент
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