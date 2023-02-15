Алмазбек Атамбаев вылетел в Испанию

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел за границу в Испанию. Об этом редакции vb.kg сообщили источники из окружения бывшего президента.

Напомним, уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении Алмазбека Атамбаева было отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека. Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда. Решением Первомайского суда бывшему президенту разрешили выехать из Кыргызстана.