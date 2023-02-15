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В Бишкеке состоится персональная выставка Насиридина уулу Абая

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- Назгуль Абдыразакова
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17 февраля в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится персональная выставка Насиридина уулу Абая. Об этом соощают организаторы мероприятия.

Справка: Насиридин уулу Абай окончил Художественное училище им. С.А.Чуйкова, а затем в 2021 году Национальную академию художеств КР им. Т.Садыкова. С 2015 года является участником республиканских и международных выставок, пленэров.

Абай рос в семье, где отец - художник, а мама - мастерица. С малых лет его окружали творческие работы родителей, и как отмечает сам Абай, это повлияло на рождение его творческой натуры и положило начало занятиям живописью.

Начало: 15-30

Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/427248
Теги:
выставка, Бишкек
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