В Бишкеке состоится персональная выставка Насиридина уулу Абая

17 февраля в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится персональная выставка Насиридина уулу Абая. Об этом соощают организаторы мероприятия.

Справка: Насиридин уулу Абай окончил Художественное училище им. С.А.Чуйкова, а затем в 2021 году Национальную академию художеств КР им. Т.Садыкова. С 2015 года является участником республиканских и международных выставок, пленэров.

Абай рос в семье, где отец - художник, а мама - мастерица. С малых лет его окружали творческие работы родителей, и как отмечает сам Абай, это повлияло на рождение его творческой натуры и положило начало занятиям живописью.

Начало: 15-30

Вход свободный.