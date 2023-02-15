В Бишкеке продолжают снимать незаконную рекламу

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека проводит рейды по упорядочению наружной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Так, проверка проведена по улице Льва Толстого, от бульвара Молодой Гвардии до улицы Кривоносова, в результате демонтировано 112 рекламных конструкций, из них 6 штендеров, 106 баннеров.

Ранее комиссией проведены разъяснительные работы по соблюдению правил размещения рекламы и розданы уведомления.

Проверки осуществляются в целях улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города и приведения текстов наружной рекламы и информации на государственном языке в соответствие нормам литературного языка, упорядочения размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и информации в городе Бишкеке".