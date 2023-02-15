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"Интересно, почему "Кактус Медиа" не оценивает стоимость куртки Атамбаева?"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Почему некоторые СМИ, в том числе и новостной портал "Кактус Медиа", ничего не пишут на счет зимней куртки бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Таким вопросом в соцсети задались некоторые пользователи интернета.

"Интересно, почему издание не проводит фактчек по поводу его куртки. Одежду президента Садыра Жапарова чуть ли не под лупой изучаете, а тут словно воды в рот набрали. Для объективности проверьте и стоимость куртки Атамбаева, которая стоит 514 тысяч 500 рублей, а также поинтересуйтесь, откуда она у него. Или вы только горазды придираться к одежде президента?", - написала одна из них.

Напомним, уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека.

Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда.

Сегодня бывший президент улетел в Испанию на лечение.


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URL: https://www.vb.kg/427250
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан
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