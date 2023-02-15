В Кыргызстане намерены запустить программу "Правительственные акселераты"

Для того, чтобы правительства могли успевать за стремительно меняющимся миром, необходимы новые методы реформ, ускоряющие процесс внедрения новшеств в систему государственного управления и экономику. Об этом сказал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, выступая на панельной сессии "Ускоряющие и вдохновляющие диалоги, направленные в будущее" в рамках Всемирного правительственного саммита (WGS) в городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Прилагаем текст выступления главы кабинета министров:

"Сегодня мир претерпевает кардинальные изменения. Прямо на наших глазах меняются мировая экономика, политика, культура, сознание, да и сама планета.

Стремительные изменения глобального значения заставляют нас с вами, правительства стран мира, искать новые, более совершенные методы управления государством и обществом. Каким должно быть правительство ХХI века? Я думаю, что этот вопрос является одним из ключевых для сегодняшнего мероприятия.

Во-первых, конечно правительство ХХI века должно быть открытым для взаимодействия со всеми слоями общества, включая этнические, религиозные, и иные меньшинства, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья. Правительство должно улавливать и отражать не только мнения, но и настроения своих граждан. Оно должно проникнуть в глубины современного общества своей нейронной сетью передачи информации, действующей в обоих направлениях. Именно это сегодня позволяют делать современные технологии, такие как интернет, социальные сети, электронное голосование.

В мировых рейтингах наша страна занимает вторую строку по дешевизне мобильного интернета, и второе место в Центральной Азии по уровню развития электронного правительства. Этой весной по инициативе Президента Кыргызской Республики планируется проведение первых выборов в местные органы власти посредством дистанционного, электронного голосования.

Уверен, что в скором будущем правительства ХХI века мгновенно улавливая настроения своих граждан посредством современных технологий, будут быстро и эффективно принимать нужные решения для общества. Это позволит оперативно решать текущие проблемы и принимать максимально выверенные управленческие решения, согласованные со всеми слоями населения без исключения.

Более того, эти же современные технологии делают мир теснее. Уже сегодня мировая экономика становится одной единой системой электронных и торговых сетей, связующей различные центры принятия экономических решений. Точно так же, посредством нейронной интернет сети, правительства различных стран мира, на наших глазах, становятся единой системой принятия быстрых и эффективных решений на глобальном уровне в вопросах политики, безопасности, климата и природных катаклизмов.

Во-вторых, всем известно, что ресурсная экономика, доминировавшая последние два века, привела планету к истощению, в результате чего сегодня мы переживаем изменение климата, сопровождающееся драматическими событиями в разных уголках мира. В связи с этим правительства ХХI века уже переходят на неоэкономику, основными столпами которой являются "зеленая", креативная и цифровая экономика, которая не наносит вред окружающей среде.

В Кыргызской Республике за последние полвека растаяли около 20-30% ледников, а к концу этого столетия, согласно негативному сценарию ученых, мы рискуем потерять до 80% ледников. Поэтому нашим приоритетом в ХХI веке является переход на более устойчивое развитие, а именно – внедрение современных технологий возобновляемых источников энергии, развитие электротранспорта, переход на органическое земледелие и интенсивное животноводство.

Одним из основных факторов сохранения ледников является увеличение площади горных лесов, поэтому в прошлом году по инициативе Кыргызской Республики на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития", в рамках которой в нашей республике была запущена национальная кампания "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), и посажено более 8 млн саженцев. Ежегодно это количество будет только расти.

Более того, по инициативе главы нашего государства Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и объявила 2023–2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов", в рамках которой Кыргызстан планирует распространить свою кампанию "Зеленое наследие" на все горные страны мира.

Правительство Кыргызской Республики активно развивает креативную экономику, которая также является одним из столпов неоэкономики ХХI века. Так, в ближайшие дни будет создан Парк креативных индустрий, который в своем роде будет уникальным, так как он будет предоставлять самые выгодные условия налогообложения почти 100 видам креативной экономической деятельности.

Таким образом, развивая новые направления экономики, к 2030 году мы планируем сократить выбросы парниковых газов на 15,97 % от уровней выбросов парниковых газов по сценарию "Бизнес как обычно" и на 43,62 % при международной поддержке.

Я твердо убежден, что Кыргызская Республику, а также правительства стран мира, развивая новые направления экономики, смогут сократить выбросы углекислого газа и достичь договоренностей, принятых Рамочной конвенцией ООН по изменению климата.

Все вышеназванные мною процессы кардинально меняют мировоззрение и сознание общества, особенно его молодых представителей. Когда нынешняя молодежь придет на наши места, то это будет уже совершенно иное общество, с ценностями, ориентированными на бережное отношение к природе и на сострадание к человеку вне зависимости от его места проживания, вероисповедания и расы. Наши последователи будут управлять обществом, о котором мечтали такие великие мыслители как Иммануил Кант, Фрэнсис Фукуяма, Чынгыз Айтматов.

Но для того, чтобы правительства могли успевать за столь стремительно меняющимся миром, необходимы новые методы реформ, позволяющие ускорять, акселерировать процесс внедрения новшеств в систему госуправления и экономику.

Мы считаем, что таким методом является программа "Правительственных акселераторов", которая позволила в самые сжатые сроки реализовать кардинальные изменения в экономике и государственном управлении Объединенных Арабских Эмиратов. В ближайшее время при поддержке наших эмиратских коллег программа "Правительственных акселераторов" будет запущена в Кыргызской Республике, и я уверен, позволит акселерировать процесс развития зеленой, креативной и цифровой экономики!

Сегодня в результате глобализации и развития современных технологий мир становится тесен. В ХХI веке важно, чтобы правительства различных стран мира не только сотрудничали в решении глобальных проблем, но и активно делились своим опытом, своим видением будущего своей страны и всего мира.

В этом заключается вся суть и миссия этого саммита, и я считаю, что наш саммит с этой миссией успешно справляется!".