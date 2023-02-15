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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении карманной кражи

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что оперативниками района задержан подозреваемый в совершении карманной кражи.

20 января 2023 года в УВД Свердловского района города Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Б.У. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день находясь на территории рынка "Дордой" тайно похитили из кармана куртки мобильный телефон марки "Редми Нот11" стоимостью 15 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Свердловского района, был установлен и задержан гражданин С.М., 1977 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР, подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/427260
Теги:
ГУВД, УВД, кража, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
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