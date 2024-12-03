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Геополитическая борьба за ресурсы Кыргызстана

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- Анвар Ажиев
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Начнём с того, что Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию на неделе не стал рассматривать ответное письмо в Международное агентство по атомной энергии о согласии Кыргызстана принять обновленный протокол к соглашению с МАГАТЭ, пишет AsiaToday.

Депутат Акбокон Таштанбеков спросил, почему на рассмотрение ЖК внесено письмо, при том, что парламент должен рассматривать только законопроекты и международные соглашения. Он предположил, что это делается для того, чтобы повесить часть ответственности за последствия на парламент.

Замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова пояснила, что сначала в МАГАТЭ нужно направить письмо с одобрением принять обновленный протокол к соглашению между КР и МАГАТЭ "О применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия". После отправки письма кабмин внесет на рассмотрение парламента сам протокол.

Нардепы поинтересовались, почему сейчас возникла необходимость ратифицировать этот протокол, ведь МАГАТЭ просит это сделать с 2005 года. Замминистра ответила, что сейчас кабмин обновляет законодательство, касающееся радиационной безопасности.

Депутат Алишер Эрбаев спросил, не повлияет ли принятие обновленного соглашения на решение кабмина строить атомную электростанцию совместно с "Росатомом" и не придется ли Кыргызстану после начала строительства выйти из списка стран - участниц МАГАТЭ. На этот вопрос чиновница ответить затруднилась.

В итоге народные избранники решили отложить рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Как видно, активность данной международной организации взялась не просто так. Однако думается, что в МАГАТЭ знают больше и действуют, как положено в нижеследующих случаях.

Дело в том, что также на днях была встреча главы кыргызского кабмина Акылбека Жапарова с представителями консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), аффилированной с банковским домом Ротшильдов. Данная компания возглавляется одним из бывших менеджеров Ротшильд-банка

По официальным данным, на данной встрече был обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также прогресс реализации ранее достигнутых договоренностей и проектов в социально-экономической сфере.

Стороны отметили важность совместных усилий в таких областях, как улучшение делового климата, развитие инфраструктуры и реализация социальных инициатив, в том числе привлечение инвестиций и внедрение инновационных решений для устойчивого развития республики.

"Представители BCG дали свои рекомендации и поделились международным опытом, которые могут быть полезны для реализации стратегических проектов страны, направленных на укрепление ее конкурентных позиций на глобальной арене", - дополнили в пресс-службе кабмина.

Кроме ротшильдовской гвардии в Дом правительства на встречу с А.Жапаровым приезжал и посол не шибко великой Британии Николас Боулер, с кем премьер Кыргызстана обсудил ещё и стратегические проекты… Вот это новости, с послом какой-либо из стран глава кабмина раньше никогда не обсуждал стратегические проекты. Там инвестиции, расширение сотрудничества - да, было. Но чтобы по стратегическим направлениям - нет.

По информации инсайдеров, это было очередным подтверждением того, что именно Лондон стоит за ускорением разработки месторождения Кызыл-Омпол с его запасами редкоземельных элементов и урана. А также - Кутессай II - с его обширной редкоземельной базой. И на Туманном Альбионе торопятся получить контроль над ним, чтобы опередить всех - Европу, США и Россию с Китаем. Хотя британцы уже дважды подписали соглашения в области геологии с кыргызами. Первый раз еще в 2018 году между Госкомгеологией КР и Институтом геологии Великобритании. Второй раз – в апреле текущего года было подписано соглашение о цифровизации всех разработок минералов Кыргызстана. То есть, в рамках данного документа англичане могут получить и секретные данные в области геологии. Да и по любой разработке недр в горах КР.

В любом случае британцы по своей "старой и доброй традиции" навязывают свои консалтинговые компании, чьи услуги стоят недёшево.

Под давлением Ротшильдов, кабмин Кыргызстана продвигает сегодня введение британского права якобы для "привлечения инвесторов". Как это было сделано ранее в Казахстане, и теперь в Астану приезжает какой-нибудь лорд, дабы рассудить местных жителей/аборигенов с инвесторами.

Немного отвлеклись. С чего вдруг такая суета? Да потому, что цены на уран резко выросли до $84 за фунт после того, как Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Также подскочили в цене акции уранодобывающих компаний.

В запрете правительства РФ на временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана говорится речь, что идет не только о Соединенных Штатах, но внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции Америки. Исключением являются поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.

Далее, в мае лидер США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории России или принадлежащими ей компаниями. Что как раз подходит под условия Кыргызстана, так как здесь нет российских компаний по разработке ядерного сырья.

И отсюда пошли разговоры, что запасы на Кызыл-Омпольском рудном комплексе в Кыргызстане могут увеличиться в четыре раза! Как рассказал заместитель министра природных ресурсов Нарынбек Сатыбалдиев на брифинге, комплекс включает пять участков россыпных месторождений и пять коренных залежей, богатых многокомпонентными ресурсами.

Основной минерал - титаномагнетит, который содержит железо и титан. Также на месторождении присутствуют ванадий, цирконий, фосфор, а в минерале монацит обнаружены уран и торий.

Чиновник отметил, что Кызыл-Омпол рассматривается геологами как перспективный источник востребованных редкоземельных металлов. Летом 2024 года выдано несколько лицензий на геологические изыскания и добычу.

Наиболее разведанным участком комплекса является Таш-Булак, где титаномагнетит залегает на глубине до 50–60 метров. На данный момент объем разведанных запасов превышает 1,5 миллиона тонн с содержанием титана более 95 процентов. Он добавил, что, по данным советского времени, глубина запасов может доходить до 200 метров, что значит их увеличение в упомянутые уже четыре раза! При этом, он умалчивает об уране, а речь ведёт об исключительно титаномагнетите.

Н. Сатыбалдиев сообщил, что представители "Кыргызалтына" разрабатывают проект и технико-экономическое обоснование (ТЭО) для начала работ. Предварительные расчеты показывают, что потенциал Кызыл-Омпольского комплекса может составить минимум $80 миллиардов, а при дальнейших изысканиях эта цифра может значительно вырасти

Да только дело в том, что сам титаномагнетит очень сложный материал для переработки, требует повышенные затраты электроэнергии, импорт которой только нарастает. И главное – компетентных людей в этом деле, что является проблемой для сегодняшней Киргизии. Да и строительство специального обогатительного комбината, что подразумевает многие сотни миллионов долларов.

Вспомним и про экологию. Месторождение Кызыл-Омпол находится на границе знаменитой Иссык-Кульской и Нарынской областей. И для переработки грузовикам с радиоактивным сырьем, придётся двигаться вдоль побережья озера Иссык-Куль – самого знаменитого туристического бренда Киргизии. Информация о разработке данного месторождения может отпугнуть туристов от поездок сюда. Тогда страна потеряет не менее половины своего потенциала в туризме.

Поэтому, власти будут очень жёстко отрицать факт добычи урана на Кызыл-Омпол. С целью смягчения ненужного внимания, руководство страны перевело контроль-пропускной пункт "Каркыра" на границе с Казахстаном в круглосуточный режим. Видно, с целью вывоза "грузов" на перерабатывающие мощности "Казатомпрома" ночами, когда люди спят.

Пока Кызыл-Омпол под пристальным вниманием общественности, работы также ведутся к подготовке месторождения около села Камышановка, вблизи с международным аэропорта "Манас" в Чуйской области. Вот отсюда сподручно таскать сырье в Кара-Балтинский горнорудный комбинат, в годы СССР предприятие также перерабатывало уран.

Соответственно, не нужно обновлять соглашение с МАГАТЭ сегодня. Ведь тогда будет признан тот факт, что Кыргызстан намерен начать под чутким руководством британцев добывать уран без лишнего контроля со стороны не только МАГАТЭ. А если что, отвечать будет Бишкек, а не Лондон.


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URL: https://www.vb.kg/427263
Теги:
Великобритания, горнодобывающий сектор, США, Кыргызстан
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