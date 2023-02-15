Переписанное "Эсемде" для Кыргызстана

В Бишкеке в отеле Novotel 16 февраля состоится премьера документального фильма "Чалбасы кыргыздары. Эсимде". Как указано в анонсе мероприятия - представители исследовательской площадки "Эсимде" (В памяти) сообщили, что картина расскажет о кыргызах, репрессированных в 30-е годы 20 века, и их ссылке на Украину.

"В этот фильм вошли рассказы очевидцев о ссылке и трагических годах на чужбине, фотографии, рассказы потомков ссыльных, материалы из архивных источников. В начале 30-х годов 20 века кулаков из Центральной Азии ссылали в Украину на десять лет. В фильме герои расскажут о своей судьбе", - рассказали в "Эсимде".

В Кыргызстане решили снова мутить с историей. С одной стороны они уже заняты отбеливанием басмачей. А теперь после начала специальной военной операции РФ на Украине – стали притягивать за уши факты, пытаясь соединить прошлое с настоящим.

Однозначно, что реальные факты будут перемешаны с ложью и фальшивыми доводами. Из реальных мы имеем историю репрессий, когда несколько тысяч кыргызов были переселены на Украину. Большая часть их вернулась после войны обратно на родину. Кто-то остался, но таких - единицы. Зато сегодня при поддержке британских политтехнологов создается в рядах ВСУ "Туркестанский батальон", куда заманивают, в своем большинстве, трудовых мигрантов. В качестве лица данного подразделения выбран некий Алмаз Кадыркул уулу, уроженец Иссык-Кульской области. Сегодня он активно позирует на фоне других боевиков, представителей народов – этнических мусульман с призывами уничтожить Россию. Стоит признать, что некоторые обиженные мигранты повелись на эти призывы и выехали из РФ на Украину через третьи страны. В то же время, тех же кыргызов, сражающихся под красным флагом или триколором – куда больше. А рейтинг России и ее лидера в глазах населения Кыргызстана, несмотря на американские фабрики троллей и высказывания отдельных политиков – по-прежнему высокий.

Поэтому прозападные структуры – неправительственные организации и местный филиал "Фонда Сороса", заходят с другого фланга в историю. И организовывают различного рода экспедиции "Кыргызстан - Украина". В одной из таких, к слову, один из выпускников этой организации (не будет его пиарить) съездил на "Незалiжну", где он нашел потомков тех самых репрессированных кыргызов или оставшихся там после развала СССР. И наснимал кучу видеоматериалов о том, что "кыргызы должны противостоять России везде, где только можно". В том числе и с оружием в руках в зоне СВО. Западные кураторы оценили его творчество примерно в $20 тысяч. Но это те деньги, которые он положил в свой личный карман, а не на пользу стране. В то же время, обычные трудовые мигранты в 2022-м году перевели в Кыргызстан рекордные $2,9 миллиарда заработанных денег. Из которых 90 процентов были заработаны в России. Как говорится, почувствуйте разницу…

К сожалению, Кыргызстан и Украину сейчас связывают лишь либералы, отрабатывающие деньги Запада. Отдельные из них и вовсе пропагандируют ЛГБТ, мечтаю о гей-парадах и глумятся не только над памятью предков, погибших во времена ВОВ, но и традициями, культурой, а также историей собственного народа.